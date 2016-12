Borse Europa viste contrastate in avvio, resta cautela

LONDRA, 18 novembre (Reuters) - Per le borse europee si prospetta un avvio contrastato, con l'azionario britannico atteso in calo in vista della pubblicazione dei dati sull'inflazione di ottobre.

I bookmaker finanziari si aspettano per il Ftse 100 britannico .FTSE un'apertura in calo tra 26 e 32 punti (-0,8%), per il Dax tedesco .GDAXI in rialzo tra 7 e 30 punti (+0,7%) e per il Cac-40 francese .FCHI tra un ribasso di 2 punti e un progresso di 6 punti.