BORSE EUROPA - Indici in negativo, pesano banche e minerari

indici chiusura

alle 10,15 var% 2007 --------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.313,31 -2,18 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 821,62 -1,89 1.506,61

DJ Stoxx banche 154,71 -5,00 424,26

DJ Stoxx oil&gas 269,40 -1,44 442,02

DJ Stoxx tech 148,16 -1,03 304,27 --------------------------------------------------------------

LONDRA, 18 novembre (Reuters) - Le borse europee esauriscono immediatamente il tentativo di rimbalzo delle prime battute prendendo con decisione la strada del ribasso, ancora vittime dei timori per l'economia.

A livello settoriale pesano in particolare le banche, con lo Stoxx di settore in calo del 5%. HSBC (HSBA.L: Quotazione) e Banco Santander (SAN.MC: Quotazione) accusano perdite nell'ordine del 5% mentre per BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) e Dexia (DEXI.BR: Quotazione) i cali arrivano a circa il 10%.

Lettera anche sui minerari (-4,7% l'indice settoriale) sulla scia della flessione del prezzo del rame.

Intorno alle 10,15 sui singoli mercati europeo il Ftse inglese .FTSE cede il 2,25%, il Cac-40 .FCHI il 2,34% e il Dax tedesco .GDAXI l'1,93%.

Tra i titoli in evidenza:

* La compagnia assicurativa olandese AEGON (AEGN.AS: Quotazione) (AEG.N: Quotazione), che ha richiesto il supporto del governo Usa per 1 miliardo di dollari, perde oltre il 7%.

* In controtendenza ALCATEL-LUCENT ALUA.PA, che sta trattando in esclusiva insieme al produttore francese di velivoli DASSAULT AVIATION (AVMD.PA: Quotazione) per rilevare una partecipazione del 20,8% nella società di radar THALES (TCFP.PA: Quotazione) a 38 euro per azione. Alcatel guadagna il 2,4% mentre Thales, partita in grande spolvero, si sgonfia e cede lo 0,9%.

* Nel comparto minerario LONMIN (LMI.L: Quotazione) lascia sul terreno più dell'11% dopo che l'AD ha detto di aspettarsi prospettive di mercato impegnative e di non vedere una ripresa sostanziosa dei prezzi dei metalli fino almeno al 2010.

* DEUTSCHE TELEKOM (DTEGn.DE: Quotazione) arretra del 3% sulla scorta dei downgrade di Deutsche Bank e Goldman Sachs, che hanno citato motivi di valutazione del titolo che di recente ha messo a segno buone performance nel suo settroe.

* Lettera anche su DEUTSCHE BOERSE (DB1Gn.DE: Quotazione), -3,3% tra voci secondo cui i fondi TCI e Atticus, che insieme hanno in mano il 19,3% della società mercato tedesca, potrebbero decidere di disinvestire dopo il fallimento del loro tentativo di implementare un cambio di strategia.