BORSE EUROPA - Indici in calo da massimi 11 mesi, giù banche

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.891,57 -0,13 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.006,64 -0,46 831,97

DJ Stoxx banche 237,29 -0,66 149,51

DJ Stoxx oil&gas 312,45 -1,03 264,50

DJ Stoxx tech 194,27 -0,65 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 18 settembre (Reuters) - Le borse europee scivolano venerdì da un massimo da 11 mesi toccato nella seduta precedente, mentre i recenti guadagni inducono gli investitori a prese di profitto.

Tra le peggiori del paniere europeo le banche e le società legate alle materie prime, colpite dai ribassi di greggio CLc1 e metalli come rame MCU3 e nickel MNI3.

"Nell'ultima seduta della settimana vediamo i mercati prendere respiro dopo i recenti guadagni. Mentre è quasi inevitabile che ci siano sedute di correzione, è l'entità dello scivolone a essere sotto osservazione", dice John Murphy analista di ODL Securities.

Poco prima delle ore 10 l'indice europeo FTSEurofirst cede lo 0,46%. L'inglese Ftse 100 .FTSE perde lo 0,15%, il tedesco Dax .GDAXI lo 0,13% e l'indice francese Cac 40 .FCHI lo 0,13%.

I titoli in evidenza oggi:

* I bancari cedono lo 0,6% circa, con BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), LLOYDS (LLOY.L: Quotazione), BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) e SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) in calo tra lo 0,5 e il 2,1%.

* Peggiori del listino i minerari , in flessione dell'1,64%. Tra le big del settore ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione), ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione) perdono rispettivamente il 2,77% e l'1,48%.

* Tra i petroliferi BG Group BG.L, TULLOW OIL (TLW.L: Quotazione), REPSOL (REP.MC: Quotazione) e TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) tutte orientate al ribasso.

* Il settore trasporti cede l'1,28%, appesantito da Tui (TUIGn.DE: Quotazione) a -2,07% e RYANAIR (RYA.I: Quotazione) in calo del 2,6. La compagnia low cost e la concorrente SkyEurope SKYV.VI sono state entrambe multate dall'antitrust ungherese per 10 milioni di fiorini perchè i prezzi dei biglietti aerei sarebbero "ingannevoli per i clienti".

* Sul fronte dei rialzi MTU AERO ENGINES (MTXGn.DE: Quotazione), specializzata in motori da aeroplano, tra i migliori titoli a Francoforte dopo che Goldman Sachs ha alzato il target price a 44,50 euro da 33,30 e ha ripetuto il suo rating "buy".