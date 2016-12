BORSE EUROPA -Indici vicini a parità dopo Wall Street e dati Usa

indici chiusura

alle 15,45 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.882,22 +0,00 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.007,65 +0,15 831,97

DJ Stoxx banche 236,92 +0,43 149,51

DJ Stoxx oil&gas 314,36 +0,21 264,50

DJ Stoxx tech 195,06 -0,79 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 17 settembre (Reuters) - Le borse europee scambiano intorno alla parità nel pomeriggio, dopo aver toccato stamane il massimo da 11 mesi, sulla scia di Wall Street che ha aperto in leggero ribasso.

A frenare i listini l'annuncio di dati macro Usa relativi a nuovi cantieri e a nuovi sussidi di disoccupazione settimanali che non convincono i mercati.

Pesano sul settore tech i risultati deludenti di Oracle. In grande spolvero invece i settori costruzioni e banche .

"L'inverno scorso abbiamo avuto vendite motivate dal panico. Ora vediamo acquisti motivati dal panico. Gli investitori che erano 'underweight' sull'azionario ora temono di mancare il rally", commenta Jean Marie Mercadal di OFI Asset management.

"La parte più importante del rimbalzo però è passata. La borsa ha ancora del margine per progredire senza dubbio del 20% in sei mesi ma non sarà automatico. Bisognerà essere selettivi", aggiunge.

Poco prima delle ore 16,00 l'indice europeo FTSEurofirst avanza dello 0,15%. L'inglese Ftse 100 .FTSE sale dello 0,49%, il tedesco Dax .GDAXI dello 0,25% e l'indice francese Cac 40 .FCHI lo 0,09%.

I titoli in evidenza oggi:

* Tra le migliori del listino le banche . Volano le banche irlandesi, trainate dai dettagli sul piano di ristrutturazione di ALLIED IRISH (ALBK.I: Quotazione) e di BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione). I due istituti balzano rispettivamente a +21,7% e +9,87% sulla notizia della possibilità di salvataggio senza una partecipazione pubblica nel capitale.

* In progresso anche HSBC (HSBA.L: Quotazione), LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) e BARCLAYS (BARC.L: Quotazione)intorno all'1%. Salgono SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (SOGN.PA: Quotazione) (+3,17%) dopo il buon giudizio da parte di Naxitis. BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) avanza dello 0,75% dopo aver dichiarato che metterà oltre 5 miliardi di euro a disposizione delle Pmi nei prossimi 15 mesi.

* EDF (EDF.PA: Quotazione) cede l'1,4% dopo aver smentito un interesse per il gruppo spagnolo Iberdrola (IBE.MC: Quotazione) (+1,74%). Prima della smentita il gruppo spagnolo avanzava di oltre il 3% a Madrid arrivando a scambiare a 6,825 euro, mentre il paniere europeo avanza dello 0,4%.

* Bene anche gli energetici con TOTAL (TOTF.PA: Quotazione), ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione) e REPSOL (REP.MC: Quotazione) in progresso tra lo 0,6 e l'1,2%. TULLOW OIL (TLW.L: Quotazione) guadagna il 2,86% sulla scia del rialzo di oltre il 9% registrato ieri dopo l'annuncio della scoperta di quello che potrebbe risultare il maggior giacimento petrolifero mondiale sotto al bacino del lago Vittoria in Uganda.

* Sul fronte dei rialzi anche EADS EADS.PA dopo l'upgrade da Morgan Stanley che ha portato il giudizio delal società produttrice di Airbus a "overweight" da "equal weight". Sempre nel settore trasporti AIR FRANCE KLM (AIRF.PA: Quotazione) perde il 2,46%, tra i peggiori a Parigi, dopo che Morgan Stanley ha ritirato il titolo dalla sua conviction buy list.

* Peggiore del listino il settore auto con PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione) che cede oltre il 3%, RENAUL (RENA.PA: Quotazione) il cui obiettivo è di vendere più di 100.000 vetture elettriche "Zoé" entro il 2012, cede lo 0,64%. MICHELIN (MICP.PA: Quotazione) cede il 2,44%.

* Anche i tecnologici perdono terreno dopo che Oracle ORCL.O ha annunciato risultati deludenti che hanno appesantito al tedesca SAP (SAPG.DE: Quotazione) e la francese SDassault Systems (DAST.PA: Quotazione) rispettivamente dell'1,7% e del 3,2%.

* Scivola di oltre il 5% il produttore di navigatori satellitari olandese TOMTOM (TOM2.AS: Quotazione), dopo il downgrade a "underperform" da parte di Bank of America-Merrill Lynch. Il broker ha valutato in maiera più positiva le concorrenti GARMIN (GRMN.O: Quotazione) e LOGITECH LONG.VX.