BORSE EUROPA - Indici accentuano cali, pesano banche e minerari

indici chiusura

alle 16,35 var% 2007 --------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.372,90 -3,40 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 837,97 -2,51 1.506,61

DJ Stoxx banche 162,17 -4,93 424,26

DJ Stoxx oil&gas 274,20 -1,52 442,02

DJ Stoxx tech 150,22 -1,15 304,27 --------------------------------------------------------------

LONDRA, 17 novembre (Reuters) - Le borse europee nel pomeriggio accentuano la tendenza ribassista, penalizzate anche dall'avvio negativo di Wall Street.

A livello settoriale pesano i minerari (-3,6% lo Stoxx di settore) sulla scia della flessione dei prezzi dei metalli, mentre le banche restano sotto pressione per le persistenti preoccupazioni sullo stato di salute del settore finanziario.

Le quotazioni del greggio continuano a correggere trascinando al ribasso i titoli del settore.

Intorno alle 16,35 sui singoli mercati il Ftse inglese .FTSE cede il 2,47%, il Cac-40 .FCHI il 3,16% e il Dax tedesco .GDAXI xil 3,03%.

Tra i titoli in evidenza:

* Nel comparto minerario i cali di BHP Billiton (BLT.L: Quotazione), Anglo American (AAL.L: Quotazione), Vedanta Resources (VED.L: Quotazione), Lonmin (LMI.L: Quotazione), Kazakhmys (KAZ.L: Quotazione), Xstrata XTA.L, Antofagasta (ANTO.L: Quotazione) e Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) oscillano tra il 3,8 e l'8,3%.

* Tra i bancari la lettera più pesante colpisce HBOS HBOS.L, in ribasso di quasi il 15%, Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione), -13%, e Dexia (DEXI.BR: Quotazione) con un tonfo del 16,5%.

* In controtendenza il produttore di pneumatici CONTINENTAL (CONG.DE: Quotazione), che balza del 2,4% con i trader che citano le attese di aiuti pubblici per il settore in Germania e Stati Uniti.

* Il retailer di telefoni mobili CARPHONE WAREHOUSE CPW.L arretra di oltre il 10% sui timori di un annuncio di prospettive fosche in occasione dei risultati di domani e sulle preoccupazioni di tempi lunghi per la scissione delle attività tlc.