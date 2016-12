BORSE EUROPA - Indici affondano su crollo banche, pesa WS

indici chiusura

alle 16,00 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.115,99 -3,54 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 762,75 -2,87 831,97

DJ Stoxx banche 116,29 -6,01 149,51

DJ Stoxx oil&gas 274,63 -2,18 264,50

DJ Stoxx tech 150,18 -3,05 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 17 febbraio (Reuters) - Giornata da dimenticare per le banche, che trascinano i listini europei in profondo rosso, riportando a galla la fragilità di un'economia che appare sempre più compromessa.

Subendo il colpo di un rapporto di Moody's su un possibile aggravarsi della recessione in Europa dell'Est con conseguenze pesanti per gli istituti occidentali con interessi nella zona, l'indice delle banche ha continuato a peggiorare per tutta la giornata, segnando nel pomeriggio un -6%.

Non vanno meglio le colleghe di Wall Street, con il paniere dei finanziari dell'S&P 500 .GSPF in calo poco dopo l'apertura di oltre il 6,5% e gli indici in calo del 4%.

Non restano indenni dalla crisi che travolge le banche neanche gli energetici e i minerari sui quali incombe il calo della domanda in periodo di recessione.

Intorno alle 16,00 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede intorno al 3% mentre, tra i singoli listini, l'inglese Ftse 100 .FTSE cede il 3,2%, il tedesco Dax .GDAXI il 3,6% e il francese Cac 40 .FCHI il 3,3%.

Tra i titoli in evidenza:

* Sono le banche ad affossare i listini con SEB (SEBa.ST: Quotazione) in calo dell'11%, SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) dell'8,5%, LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) del 7,2%, HSBC (HSBA.L: Quotazione) di oltre il 6%.

* Il gruppo di servizi finanziari belga KBC (KBC.BR: Quotazione) cede l'11,5% sull'aggravarsi dei timori per le operazioni del gruppo in est Europa, mentre RAIFFEISEN RIBH.VI perde oltre il 9%.

* In controtendenza rispetto al settore avanzano le banche irlandesi con ALLIED IRISH BANK (ALBK.I: Quotazione) che tocca un rialzo di oltre il 20%, in rimbalzo tecnico dopo le pesanti perdite delle ultime settimane.

* Sotto pressione anche gli assicurativi dopo le predizioni degli assicuratori sulla vita LEGAL & GENERAL (LGEN.L: Quotazione) e AEGON (AEGN.AS: Quotazione) sul possibile default sui debiti di altre società del settore. AEGON ha detto inoltre di aspettarsi una perdita di 1,2 miliardi di euro nel quarto trimestre, facendo precipitare il titolo di oltre il 7%.

* In forte flessione anche il titolo di SWISS LIFE SLHN.VX dopo i deboli risultati della società di consulenza finanziaria MLP (MLPG.DE: Quotazione), rivale della sua controllata AWD AWDG.DE.

* DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) è in calo di oltre il 4% sulla scia di risultati deludenti nel quarto trimestre con una perdita netta di 1,53 miliardi di euro. Il colosso automobilistico tedesco ha inoltre lanciato un grido d'allarme sul 2009, parlando di un calo della domanda globale di almeno il 10%.