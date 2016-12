Borse europee attese in calo in avvio

"Anche se i fondamentali restano positivi, un po' di consolidamento caratterizzerà probabilmente l'avvio della seduta di oggi in Europa, con gli investitori sull'azionario che prenderanno una pausa per respirare", si legge in una nota di IG Markets. "Non sembrano esserci però segnali per un'ondata massiccia di realizzi e anche se sono in agenda dati macro importanti come l'inflazione britannica questa mattina e il Ppi Usa e la produzione industriale nel pomeriggio, visto lo scenario complessivo, con la ripresa economica di sfondo e gli stimoli governativi che proseguono, ci sono poche ragioni per stare lontano dai titoli azionari". Ieri il FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in rialzo dell'1,48%.