BORSE EUROPA - Indici in calo circa 2% per timori su ripresa

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50 2.284,38 -1,73 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 923,84 -1,82 831,97

DJ Stoxx banche 215,52 -2,47 149,51

DJ Stoxx oil&gas 287,77 -1,61 264,50

DJ Stoxx tech 174,91 -1,05 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 17 agosto (Reuters) - Le piazze europee confermano l'inizio negativo e rimangono su perdite intorno al 2%. Non bastano i dati positivi dell'indice Empire State Usa sull'attività manifatturiera a risollevare le sorti di una giornata iniziata male sulla piazze asiatiche per poi proseguire con il trend negativo in Europa.

A frenare gli indici è stata la scomparsa dell'ottimismo della settimana scorsa su una ripresa già in atto: i dati sull'inflazione eruopea e la fiducia dei consumatori Usa ancora bassa di venerdì hanno svegliato gli investitori dal sogno di una marcia trionfale verso il recupero e gettato nel panico gli indici.

Con le azioni scendono anche i prezzi delle materie prime e in particolare del petrolio che è tornato sulle quotazioni di luglio, sotto i 67 dollari al barile.

Tra i settori si distingue il minerario, trainato dal crollo delle materie prime, che segna un perdite oltre il 3,5%. In evidenza ancora una volta Rio Tinto (RIO.L: Quotazione), oltre il -5%, e Anglo American (AAL.L: Quotazione).

Oltre il 3% rosso anche il settore auto, trainato da Volkswagen (VOWG.DE: Quotazione) e quello real estate, spinto a fondo dalla aziende inglesi.

Alle 10,15 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde l'1,81%. Tra le singole piazze l'inglese Ftse .FTSE cede l'1,55%, il tedesco Dax .GDAXI l'1,73% e il francese Cac 40 .FCHI il 2,03%.

Tra i titoli in evidenza:

* Cede complessivamente il 2,5%% lo stoxx dei bancari , gravato dai cali di BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) a -5,2%, LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) a -3,4%, BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) a -3,7%, DT POSTBANK DPBGn.DEALLIED IRISH BANK (ALBK.I: Quotazione) a -7% e BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) a -2,8%.

* Cedono le tedesche coinvolte nell'energia solare QCELLS QCEG.DE (-5,2%) e SOLARWORLD SWVG.DE (-3,6%), dopo che il Financial Times in edizione tedesca ha pubblicato un articolo in cui si delinea la minaccia aggressiva delle concorrenti asiatiche in questo settore.

* Crolla a -6,5% il costruttore inglese BARRAT DEVELOPMENTS (BDEV.L: Quotazione), dopo un articolo del Mail on Sunday di ieri che anticipa un fabbisogno di 500 milioni di sterline per la società nel momento in cui verrà pubblicato il risultato dell'anno fiscale a settembre.

* VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione) dopo aver toccato anche il -9% si assesta su perdite intonro al 6% , dopo aver subito il downgrading a "neutral" da "overewight" da parte di Hsbc. Non ha giovato la notizia che il fondo Qatar Holdings investirà oltre 7 miliardi di euro in un pacchetto azionario equivalente al 10% di Porsche (PSHG_p.DE: Quotazione) e options Volkswagen regolate tramite contanti. Una notizia, quella araba, che galvanizza il titolo Porsche che cresce del 6% in controtenedenza con le peridte del settore in calo di oltre il 3%.

* THYSSENKRUPP (TKAG.DE: Quotazione) perde il 2,2%. L'azienda sta discutendo con un investitore di Abu Dhabin la cessione parziale o totale dei cantieri Blohm e Voss.