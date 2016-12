BORSE EUROPA - Indici in calo oltre 2% in scia Wall St.

indici chiusura

alle 15,50 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.388,92 -1,45 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 845,72 -1,94 831,97

DJ Stoxx banche 176,56 -2,54 149,51

DJ Stoxx oil&gas 288,43 -3,06 264,50

DJ Stoxx tech 169,87 -1,32 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 17 giugno (Reuters) - Le borse europee nel pomeriggio scambiano con il segno meno e toccano il minimo da tre settimane, appesantite da Wall Street che, dopo un breve passaggio in rosso in avvio, è in lieve ribasso.

Pesano sui listini europei anche i timori sulle reali possibilità di una veloce ripresa economica.

Maglia nera i titoli minerari , che cedono il 5,83%, influenzati dal crollo dei prezzi dei metalli. Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) cede il 6,3%, Anglo American (AAL.L: Quotazione) circa il 5%, Xstrata XTA.L cede il 6,35%.

Pesanti anche i titoli energetici , trascinati dal calo del petrolio CLc1 sotto i 70 dollari al barile. BP (BP.L: Quotazione) cede il 2,29%, Total (TOTF.PA: Quotazione) il 2,01% e Repsol (REP.MC: Quotazione) il 2,9%.

"Dopo uno dei più importanti rally da sempre, l'aria è più sottile al rialzo. Il mercato sta diventando di nuovo più sensibile alle cattive notizie", commenta Lars Kreckel, startegist di Exane BNP Paribas a Londra.

"Non penso però che si tratti di una inversione di tendenza completa. E' normale vedere che i rally a un certo punto sfocino in movimenti più laterali", aggiunge.

Intorno alle 15,50 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede l'1,79% , mentre, sulle singole piazze, il Ftse 100 .FTSE perde l'1,1%, il Cac-40 .FCHI l'1,41 % e il Dax .GDAXI l'1,42%.

Tra i titoli in evidenza:

* Pesanti i bancari con BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) in calo del 2,89%, BBVA (BBVA.MC: Quotazione) che cede il 2,53% e BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) che cede il 2,33.

* BANK OF IREALAND (BKIR.I: Quotazione) crolla di oltre il 10% dopo l'annuncio che l'AD ad interim Brendan McDonagh probabilmente rimarrà in carica anche dopo l'entrata in vigore di nuove regole che istituiranno un'agenzia governativa per smaltire mutui e titoli tossici.

* Bene, invece, i titoli difensivi, come VODAFONE (VOD.L: Quotazione) che guadagna il 2,35%, SANOFI AVENTIS (SASY.PA: Quotazione) che avanza dell'1,9%, DEUTSCHE TELECOM (DTEGn.DE: Quotazione) del 2% e il colosso della grande distribuzione CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione) dell'1,58%.

* L'utility spagnola IBERDROLA (IBE.MC: Quotazione) cede oltre il 6% dopo aver sorpreso ieri gli investitori con un piano di emissione e vendita di azioni per almeno 1,25 miliardi di euro.

* Male anche ADECCO ADEN.VX, che perde oltre il 4% dopo che il Cfo della società di lavoro interinale ha dichiarato che le condizioni del mercato del lavoro a livello globale rimarranno difficili nel 2009 e nel 2010.

* Sul fronte dei rialzi BT (BT.L: Quotazione), che avanza dell'1,9%, dopo aver scambiato quasi a +6% nel corso della seduta. La compagnia telefonica sarebbe al centro di un nuovo piano per al creazione di una nuova rete a banda larga super veloce sul territorio britannico.

* La società di software SMARTFOCUS SMTF.L sale di oltre il 19% dopo aver annunciato forti guadagni nel secondo trimestre. La società di software prevede anche risultati migliori rispetto alle attese nei primi sei mesi del 2009.