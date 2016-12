Borse Europa, future in rialzo su intervento Fed per AIG

LONDRA, 17 settembre (Reuters) - Le borse europee sono attese in rialzo sulla scia del pacchetto di salvataggio Fed (AIG.N: Quotazione) da 85 miliardi di dollari per American International Group, in un tentativo di recupero dopo il minimo da tre anni segnato ieri.

Alle 8,20 italiane il future sul DJ Euro Stoxx STXEc1 sale dell'1,6%, quello sul DAX FDXc1 e sul CAC FCEc1 segnano aumenti compresi tra 1,2 e 1,4%.

Gli investitori sono anche sollevati dal fatto che Morgan Stanley (MS.N: Quotazione) ha segnato risultati migliori delle attese, con un calo del 3% dell'utile del trimestre, che hanno fatto salire le azioni della società a Wall Street.

Barclays (BARC.L: Quotazione) ha raggiunto un accordo per acquistare diverse parti di Lehman per 1,75 miliardi.

Giappone, Australia e India hanno aiutato i mercati iniettando 33 miliardi di dollari di liquidità nei mercati monetari.