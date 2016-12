BORSE EUROPA - Indici in calo oltre 2% su calo fiducia

indici chiusura

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50 2.607,05 -2,34 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 921,02 -2,12 831,97

DJ Stoxx banche 214,97 -2,74 149,51

DJ Stoxx oil&gas 285,43 -2,39 264,50

DJ Stoxx tech 172,91 -1,64 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 17 agosto (Reuters) - Dopo un incedere a volte incerto ma sostanzialmente stabile da diverse settimane, è cambiato il vento sulle piazze europee. Gli indici arretrano per la seconda sessione consecutiva, dopo la flessione di venerdì pomeriggio seguita alla doccia fredda della notizia del calo di fiducia dei consumatori americani.

Pesa sull'avvio del vecchio continente anche la pessima giornata dei listini asiatici, che contribuisce a diffondere dubbi sulle prospettive di fine della recessione.

Come in Asia, pagano dazio soprattutto le quotazioni dell'energia e delle materie prime, ma anche i titoli bancari sono in ribasso.

Alle 10,15 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde il 2,12%. Tra le singole piazze l'inglese Ftse .FTSE cede l'1,69%, il tedesco Dax .GDAXI il 2,03% e il francese Cac 40 .FCHI il 2,01%.

Tra i titoli in evidenza:

* Cede complessivamente l'1,6% lo stoxx dei bancari , gravato dai cali di BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) a -5,1%, LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) a -2,5%, BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) a -2,3%, DT POSTBANK DPBGn.DE a -2,4% e BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) a -1,6%.

* Anche gli energetici sono in profondo rosso, con lo stoxx di settore a -1,3% dopo il brusco stop ai prezzi del petrolio e di altre materie prime. Tra i singoli titoli, TECHNIP (TECF.PA: Quotazione) a -2,8%, PETROPLUS PPHN.VX a -2,7%, BG GROUP BG.L a -1,5% e BP (BP.L: Quotazione) a -1,1%.

* Cedono le tedesche coinvolte nell'energia solare QCELLS QCEG.DE (-2,6%) e SOLARWORLD SWVG.DE (-3,2%), dopo che il Financial Times in edizione tedesca ha pubblicato un articolo in cui si delinea la minaccia aggressiva delle concorrenti asiatiche in questo settore.

* Crolla a -5,9% il costruttore inglese BARRAT DEVELOPMENTS (BDEV.L: Quotazione), dopo un articolo del Mail on Sunday di ieri che anticipa un fabbisogno di 500 milioni di sterline per la società nel momento in cui verrà pubblicato il risultato dell'anno fiscale a settembre.

* Cede oltre il 9% VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione), dopo aver subito il downgrading a "neutral" da "overewight" da parte di Hsbc. Non ha giovato la notizia che il fondo Qatar Holdings investirà oltre 7 miliardi di euro in un pacchetto azionario equivalente al 10% di Porsche (PSHG_p.DE: Quotazione) e options Volkswagen regolate tramite contanti.

* THYSSENKRUPP (TKAG.DE: Quotazione) perde il 2,5%. L'azienda sta discutendo con un investitore di Abu Dhabin la cessione parziale o totale dei cantieri Blohm e Voss.

