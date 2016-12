BORSE EUROPA - Indici negativi, pesano banche e minerari

indici chiusura

alle 15,10 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.918,77 -0,25 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.033,26 -0,10 831,97

DJ Stoxx banche 236,05 -0,61 149,51

DJ Stoxx oil&gas 326,22 +0,12 264,50

DJ Stoxx tech 187,38 +0,50 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 17 novembre (Reuters) - Le borse europee proseguono deboli nel pomeriggio, penalizzate dai commenti dell'analista Usa Meredith Whitney che stanno colpendo il settore bancario e minerario sul quale pesa il calo calo dei prezzi delle materie prime.

Intorno alle 15,00 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,10% dopo che ieri in chiusura aveva toccato i massimi da 13 mesi. A livello di singoli mercati, il Ftse 100 .FTSE londinese scende dello 0,47%, il Cac-40 francese .FCHI dello 0,41% e il Dax tedesco .GDAXI dello 0,26%.

"E' una seduta inconcludente dopo un avvio promettente. Dopo una forte corsa il mercato si sta prendendo una pausa", osserva un broker.

L'analista delle banche, Whitney, diventata famosa per avere annunciato correttamente molti degli errori delle banche negli ultimi anni, ha oggi detto che "il settore è ben capitalizzato ed è giunto il tempo di ridurre il peso nelle banche a larga capitalizzazione". L'analista ha inoltre aggiunto di non credere che il rally delle borse Usa sia basato sui fondamentali e si dichiara scettica, così come è stata finora, sull'andamento dei mercati.

Tra i titoli in evidenza:

* UBS UBSN.VX riduce il rialzo a un +0,11%. L'AD Oswald Gruebel ha detto che punta a un utile pretasse annuale di 15 miliardi di franchi svizzeri nel medio termine.

Nel settore bancario in calo HSBC (HSBA.L: Quotazione), Credit Suisse CSGN.VX, Barclays (BARC.L: Quotazione) e BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) fra l' e il 2,2%.

* Ribassi per le major del petrolio come BP (BP.L: Quotazione), Royal Dutch Shell (RDSa.AS: Quotazione) e Total (TOTF.PA: Quotazione) dopo che il crudo CLc1 ha perso terreno in vista dei dati settimanali sulle scorte.

* Tra i minerari deboli Rio Tinto (RIO.L: Quotazione), Xstrata XTA.L, Anglo American (AAL.L: Quotazione), BHP Billiton (BLT.L: Quotazione), Vedanta Resources (VED.L: Quotazione) e Kazakhmys (KAZ.L: Quotazione).

* Accor (ACCP.PA: Quotazione) sale di quasi il 3%. Il gruppo di hotel francese ha detto che il Cda deciderà entro l'anno se separare le sue due attività principali, qualla degli hotel e quella dei servizi prepagati come voucher turistici e carte bancarie.

* Easyjet (EZJ.L: Quotazione) cede oltre il 2% dopo aver registrato un calo del 64,5% dell'utile d'esercizio; il gruppo ha però previsto un risultato nettamente migliore per il 2010.

* Giù i minerari a seguito del ribasso dell'1% del rame. Antofagasta (ANTO.L: Quotazione), Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) e Xstrata XTA.L perdono fra l'1 e il 2,4%.