BORSE EUROPA - Indici positivi, attesa risultati Citi e GE

indici chiusura

alle 9,35 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.310,16 +0,42 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 805,97 +0,49 831,97

DJ Stoxx banche 160,01 +1,27 149,51

DJ Stoxx oil&gas 260,50 +0,49 264,50

DJ Stoxx tech 171,65 +1,56 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 17 aprile (Reuters) - E' una giornata di cauto ottimismo quella che vede le borse europee in rialzo, sollevate dai risultati sopra le attese di titoli di riferimento come JP Morgan (JPM.N: Quotazione) e Google <GOOG.O.

Oggi spetta a Citigroup (C.N: Quotazione) e General Electric (GE.N: Quotazione) di confermare o raffreddare l'entusiasmo che guida l'andamento rialzista del mercato.

Ieri sera il direttore generale del Fondo monetario internazionale ha ammesso che il 2009 sarà un anno difficile, ma che si stanno affacciando segni di un rallentamento della flessione economica.

Tra le banche brillano Barclays (BARC.L: Quotazione) e Ubs UBSN.VX in rialzo rispettivamente del 5,4% e del 2,3%, mentre Nokia NOK1V.HE continua a beneficiare dei risultati annunciati ieri salendo del 2,6% e influenzando positivamente anche la rivale Ericsson (ERICb.ST: Quotazione), a +2,11%.

"L'attuale sviluppo del mercato è incoraggiante, il trend rialzista nel breve termine è molto robusto", commenta in una nota la società tedesca Close Brothers Seydler (Cbs).

L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale di quasi lo 0,5%, dopo aver toccato nel corso della mattina il massimo di 2 mesi a 807,83 punti.

Tra i singoli mercati, l'indice di Francoforte .GDAXI guadagna lo 0,04%, Parigi .FCHI lo 0,13% e Londra .FTSE lo 0,12%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il numero due mondiale del retail CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione) per la prima volta in sei anni ha registrato un calo nelle vendite trimestrali, spingendo il titolo in ribasso del 2,4%.

* La catena alberghiera francese ACCOR (ACCP.PA: Quotazione) perde il 3,66% dopo un calo delle vendite nei primi tre mesi dell'anno e l'annuncio di tagli più profondi al budget, mentre il deterioramento della situazione economica lima la domanda per gli hotel ad alto e medio costo.

* ZURICH FINANCIAL SERVICES ZURN.VX comprerà l'attività di assicurazione auto di American International Group (AIG.N: Quotazione) per 1,9 miliardi di dollari, il titolo scende di oltre il 3%.

* VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione) potrebbe aver superato la giapponese Toyota (7203.T: Quotazione) come numero uno mondiale per vendite di auto nel primo trimestre, aiutata da una solida domanda nei suoi mercati principali, ma cede in mattinata lo 0,8%.

* E.ON (EONGn.DE: Quotazione), RWE (RWEG.DE: Quotazione) e ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG (EBKG.DE: Quotazione) sarebbero finite nel mirino dell'ufficio antitrust tedesco, che sta indagando sulle modalità con cui le maggiori 60 utility del paese stabiliscono i prezzi all'ingrosso di energia elettrica, dice un quotidiano tedesco. E.ON cede lo 0,8%, RWE guadagna lo 0,14%, mentre ENBW è piatta.