Borse europee viste estendere guadagni dopo trimestrali positive

LONDRA, 17 aprile (Reuters) - Dovrebbe essere una giornata di rialzo quella di oggi per le borse europee, sulla scia di un miglioramento della propensione al rischio degli investitori e di risultati sopra le attese di società come Google (GOOG.O: Quotazione ) e JP Morgan (JPM.N: Quotazione ).

Gli spreadbetter finanziari si aspettano per l'inglese Ftse 100 .FTSE un'apertura in rialzo fino allo 0,4%, tra 9 e 15 punti, per il tedesco Dax .GDAXI fino allo 0,3%, tra 3 e 15 punti, e per il francese Cac-40 .FCHI fino allo 0,6%, tra 7 e 17 punti.