BORSE EUROPA - Indici in lieve rialzo nonostante Wall Street

indici chiusura

alle 16,15 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.474,77 +0,63 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 872,17 +0,62 831,97

DJ Stoxx banche 189,30 +0,55 149,51

DJ Stoxx oil&gas 287,20 +1,95 264,50

DJ Stoxx tech 167,91 -0,2 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 17 luglio (Reuters) - Le borse europee sono in lieve rialzo negli scambi del pomeriggio, dopo un breve passaggio in rosso. Pesa sui listini Wall Street che scambia con il segno meno dopo un avvio di seduta misto.

Influiscono sui mercati europei i buoni dati relativi ai nuovi cantieri e alle licenze edilizie in aumento a giugno negli Usa grazie alla forte spinta delle case unifamiliari.

I risultati deludenti di General Electric (GE.N: Quotazione) e Google (GOOG.O: Quotazione) hanno indebolito la fiducia degli investitori.

"Le banche sono state un po' vendute dopo i dati di Citigroup che ha fatto ritracciare leggermente i listini europei", commenta Mark Priest di ETX Capital.

Alle 16,15 l'indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,62%. Sui singoli listini l'Ftse 100 inglese .FTSE avanza dello 0,94%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,7% e il francese Cac-40 .FCHI dello 0,87%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il settore bancario è misto . Positivi con HSBC (HSBA.L: Quotazione), BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) e SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione), BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) che salgono tra l'1 e l'1,9%. In rosso CREDIT SUISSE CSGN.VX, BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) e LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) che cedono tra lo 0,5 e il 4,8%.

* In rosso anche COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) che cede l'1,17% dopo che la sua controllata polacca BRE BANK BREP.WA (-4,58% a Varsavia) ha annunciato perdita il secondo trimestre.

* La banca svedese SWEDBANK (SWEDa.ST: Quotazione) balza del 5,37% nonostante abbia annunciato perdite operative maggiori delle attese nel trimestre, su quelli che gli nalisti definiscono "segnali di miglioramento" nei conti della banca.

* I titoli legati alle materie prime sono i migliori del paniere europeo, con BG GROUP BG.L, BP (BP.L: Quotazione), ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione) e TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) sono in prrogresso tra lo 0,3% e l'1,6%.

* Tonici anche i minerari con BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione) e RIO TINTO (RIO.L: Quotazione), ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione), XSTRATA XTA.L che avanzano dello 0,5-5,55%.

* In calo i tech , anche se IBM (IBM.N: Quotazione) (IBM.F: Quotazione) guadagna oltre il 4% a Francoforte dopo aver alzato ieri sera le stime per l'utile di esercizio. GOOGLE (GOOG.O: Quotazione) GOOGa.F invece cede il 3% sulla piazza tedesca dopo risulttai deludenti.

* ACCOR (ACCP.PA: Quotazione) cede il 7,665 dopo aver annunciato perdite dell8,1% su anno nel secondo trimestre per via del rallentamento della crescita dei servizi prepagati.

* Male anche CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione) che cede il 3,13% dopo risultati in linea con le attese ma evidenzia un calo delle vendite degli ipermercati e la sensazione che le iniziative del gruppo per rilanciare le vendite potrebbero non avere riasultati immediati.

* RENAULT (RENA.PA: Quotazione) guadagna il 2,3% dopo l'annuncio di vendite semestrali di veicoli scese del 16,5%, in linea con il mercato mondiale, e una cassa disponibile "significativamente positiva" nel periodo.

* THORTONS THT.L, specializzata in cioccolato avanza del 5,12% dopo che Investec Securities ha iniziato la copertura del titolo con il giudizio "buy" e ill tragret price di 90 pence.