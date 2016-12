Borse europee viste aprire in rialzo su ripresa Wall Street

LONDRA, 16 aprile (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un avvio in rialzo sulla scia della lieve ripresa di Wall Street nella notte.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano per l'inglese Ftse 100 .FTSE un'apertura in rialzo fino allo 0,9%, per il tedesco Dax .GDAXI fino all'1,7% e per il francese Cac-40 .FCHI fino all'1,3%.