BORSE EUROPA - Indici negativi su banche e Giappone, WS chiusa

indici chiusura

alle 16,25 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.211,39 -0,77 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 790,99 -0,69 831,97

DJ Stoxx banche 125,45 -1,92 149,51

DJ Stoxx oil&gas 282,91 -0,50 264,50

DJ Stoxx tech 155,11 -0,39 152,86 ----------------------------------------------------------------

FRANCOFORTE, 16 febbraio (Reuters) - E' forte l'inquietudine delle borse europee che, nonostante la chiusura di Wall Street e gli scambi più sottili del solito, macinano perdite, rese inquiete dal crollo senza precedenti dell'economia nipponica e dai timori che ancora circondano i bilanci bancari.

Intorno alle 16,25 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,7% mentre, tra i singoli listini, l'indice Ftse 100 britannico .FTSE è in calo dello 0,55%, il Dax tedesco .GDAXI perde lo 0,43% e il Cac francese .FCHI lo 0,4%.

Wall Street è chiusa oggi per la festività nazionale del 'President Day'.

Tra i titoli in evidenza:

* Maglia nera ai finanziari con gli assicurativi in calo di oltre il 2%, e le banche che viaggiano in rosso, guidate dalle banche irlandesi ALLIED IRISH BANK (ALBK.I: Quotazione) e BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) in calo rispettivamente del 18% e del 10%. Male anche COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) che cede oltre il 5%.

* NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione) sale del 3,7% sulla speranza che il governo francese intervenga per velocizzare il processo di fusione tra i suoi azionisti di maggioranza Groupe Caisse d'Epargne e Banque Populaire.

* La società di gas francese AIR LIQUIDE (AIRP.PA: Quotazione) guadagna oltre il 7% dopo aver rispettato le proprie previsioni su un utile netto a due cifre nel 2008.

* Accentua le perdite PREMIERE PREGn.DE lasciando sul campo oltre il 14% del suo valore. La pay-tv ha riportato nel 2008 risultati inferiori alle attese nelle aree chiave e ha affermato di aspettarsi ulteriori perdite.

* Giornata positiva per la tedesca AAREAL BANK (ARLG.DE: Quotazione), in rialzo nel pomeriggio di oltre il 16%. L'istituto finanziario attivo nell'immobiliare ha annunciato ieri l'intenzione di rivolgersi al governo per un'iniezione di capitale da 525 milioni di euro.

* La società di software inglese FIDESSA (FDSA.L: Quotazione) sale di oltre il 10% sulla scia di risultati superiori alle attese nel 2008 e sulle previsioni di crescita nel 2009 nonostante le condizioni incerte del mercato.

* Giornata no per la Polonia, dove ai problemi del settore bancario si aggiungono quelli della produttrice di carne polacca DUDA DUDA.WA, piombata del 30% a minimi storici dopo aver annunciato che, a causa delle perdite nelle opzioni di valuta estera, gli utili nel 2008 saranno notevolmente ridotti.