BORSE EUROPA - Partenza positiva con banche e materie prime

indici chiusura

alle 9,50 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.863,76 +0,73 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 998,32 +0,6 831,97

DJ Stoxx banche 232,04 +1,01 149,51

DJ Stoxx oil&gas 311,66 +0,3 264,50

DJ Stoxx tech 195,61 +0,08 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 16 settembre (Reuters) - Indici in rialzo sulle principali piazze europee, complice l'ottimismo sulla congiuntura alimentato anche dal presidente della Federal Reserve Ben Bernanke, che ieri ha detto che la recessione è probabilmente finita.

Gli acquisti si dirigono verso bancari ma soprattutto sulle auto - con VALEO (VLOF.PA: Quotazione) in luce - e su settori sensibili alle oscillazioni dei prezzi delle materie prime, con il greggio CLc1 che si mantiene sopra i 70 dollari al barile e i prezzi dei metalli in salita. Tonici anche i media mentre non partecipano a rally i farmaceutici, tradizionalmente difensivi.

Poco prima delle ore 10 l'indice europeo FTSEurofirst avanza dello 0,6%. L'inglese Ftse 100 .FTSE sale dello 0,8%, il tedesco Dax .GDAXI dello 0,65% e l'indice francese Cac 40 .FCHI lo 0,8%.

I titoli in evidenza oggi:

* Bancari come HSBC (HSBA.L: Quotazione), Barclays (BARC.L: Quotazione), UBS UBSN.VX guadagnano tutti oltre il punto percentuale. Lloyds Banking Group (LLOY.L: Quotazione) mette a segno un rialzo superiore al 2%.

* Rialzi compresi +0,5% e +4% per petroliferi come BG Group BG.L Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione) e Tullow Oil (TLW.L: Quotazione), mentre resta indietro BP (BP.L: Quotazione).

* Nell'industria estrattiva, Anglo American (AAL.L: Quotazione), Antofagasta (ANTO.L: Quotazione), BHP Billiton (BLT.L: Quotazione), Eurasian Natural Resources Corporation ENRC.L, Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) e Xstrata XTA.L salgono dello 0,8%-3,2%.

* In controtendenza, sotto pressione ZODIAC AEROSPACE (ZODC.PA: Quotazione) dopo che il fornitore del settore aerospaziale ha comunicato che l'utile operativo è cresciuto meno del 10% nell'esercizio che si è chiuso a fine agosto, sotto la propria stima di un incremento di almeno il 20%.

* Nel comparto retail si mette in evidenza la spagnola INDITEX (ITX.MC: Quotazione) dopo la semestrale migliore delle stime e previsioni ottimistiche.

* Tra le mid cap spumeggianti ADIDAS ADSG.DE e PUMA (PUMG.DE: Quotazione) nel giorno in cui Morgan Stanley ha avviato la copertura di entrambe con raccomandazione "overweight".

* Nota negativa per la francese ILIAD (ILD.PA: Quotazione) dopo che, secondo fonti del parlamento, il presidente Nicolas Sarkozy avrebbe espresso riserve sulla necessità di un quarto operatore mobile in Francia.