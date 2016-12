BORSE EUROPA - Indici negativi delusi da G7, vendute banche

indici chiusura

alle 9,40 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.207,73 -0,92 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 790,09 -0,8 831,97

DJ Stoxx banche 126,01 -1,48 149,51

DJ Stoxx oil&gas 281,97 -0,47 264,50

DJ Stoxx tech 155,00 -0,46 152,86 ----------------------------------------------------------------

FRANCOFORTE, 16 febbraio (Reuters) - Le borse europee aprono in terreno negativo, come da attese, con flessioni intorno al punto percentuale, deluse dalla mancanza di un'azione coordinata a livello di G7 dopo il vertice del weekend.

Pesano anche i dati sull'economia giapponese, con la peggiore contrazione trimestrale del Pil in 35 anni, e i timori sulla tenuta del sistema bancario.

Poco dopo le 9,30 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,95%. Tra i singoli listini l'indice Ftse 100 britannico .FTSE è in calo dello 0,62%, il Dax tedesco .GDAXI perde l'1,06% e il Cac francese .FCHI l'1,07%.

Venduti soprattutti i finanziari, appesantiti dai rinnovati timori sulla stabilità del sistema bancario.

"Non c'è stata molta rassicurazione dal G7", commenta Justin Urquhart Stewart, director di Seven Investment Management. Nel comunicato che ha chiuso i lavori del weekend a Roma del G7 si legge che verrà fatto quanto possibile per combattere la recessione economica ed evitare che siano assunti provvedimenti protezionistici.

Oggi borse europee orfane di Wall Street, chiusa per una festività nazionale.

Tra i titoli in evidenza:

* La causa automobilistica DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) perde il 3% circa penalizzata dal declassamento a "sell" da parte di Ubs che teme sorprese negative dai risultati 2008.

* Cede oltre l'11% PREMIERE PREGn.DE. La pay-tv ha riportato nel 2008 risultati inferiori alle attese nelle aree chiave.

* Tonica a Francoforte AAREAL BANK (ARLG.DE: Quotazione), istituto finanziario attivo nell'immobiliare. Ieri ha annunciato l'intenzione di rivolgersi al governo per una iniezione di capitale da 525 milioni di euro.

* Denaro su PHOENIX SOLAR (PS4G.DE: Quotazione) e su SMA SOLAR (S92G.DE: Quotazione), titoli in cima all'indice tedesco dei tecnologici .TECDAX dopo che Goldman Sachs ha promosso entrambi i titoli a "buy".