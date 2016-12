BORSE EUROPA - Quarta seduta in denaro ma scivolano H&M, Vivendi

indici chiusura

alle 10,15 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.910,00 +0,94 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.027,45 +0,79 831,97

DJ Stoxx banche 237,43 +0,99 149,51

DJ Stoxx oil&gas 323,76 +0,99 264,50

DJ Stoxx tech 185,37 +0,88 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 16 novembre (Reuters) - La settimana si apre nel segno del denaro sulle piazze azionarie europee, in rialzo per la quarta seduta consecutiva. A dare slancio ai listini sono innanzitutto i titoli sensibili alle oscillazioni dei prezzi della materie prime, in particolare industria estrattiva e petroliferi, che beneficiano della debolezza del dollaro.

A sostenere il sentiment sono anche le buone notizie dal Giappone, dove il Pil del terzo trimestre ha accelerato oltre le attese e al ritmo più rapido degli ultimi due anni.

Intorno alle 10,15 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,8%; a livello di singoli mercati, il Ftse 100 .FTSE londinese sale dell'1,12%, il Cac-40 francese .FCHI dello 0,95% e il Dax tedesco .GDAXI dell'1%.

Tra i titoli in evidenza:

* Prime battute deboli per VIVENDI (VIV.PA: Quotazione): venerdì il gruppo ha annunciato di aver vinto contro TELEFONICA (TEF.MC: Quotazione) la battaglia per l'acquisto dell'operatore brasiliano GVT GVTT3.SA per 2,8 miliardi di euro, un prezzo superiore di un terzo alla propria offerta iniziale.

* Nel giorno in cui l'associazione dei costruttori di auto europea ha annunciato un aumento dell'11,2% delle immatricolazioni a ottobre, il settore si mette in luce con RENAULT (RENA.PA: Quotazione) (+2,4%) e PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione).

* In controtendenza al mercato, H&M SHb.ST: la catena di abbigliamento perde circa il 4% dopo aver accusato un'inattesa contrazione del 3% delle vendite in ottobre, complici le stagnanti condizioni economiche di alcuni dei suoi mercati maggiori.

* Il titolo è il peggiore del comparto europeo del retail dove scivola anche SAINSBURY (SBRY.L: Quotazione), depresso da voci stampa secondo le quali starebbe perdendo quote di mercato rispetto ai propri concorrenti. * In denaro THYSSENKRUPP (TKAG.DE: Quotazione): il gruppo siderurgico ha confermato la cessione della controllata Safway a Odyssey Investment Partners e ha incassato un upgrade di JP Morgan.

* Fra i titoli minori, infine, si mette in evidenza la biotech svizzera ADDEX (ADXN.S: Quotazione): la sua molecola di punta ha raggiunto l'obiettivo principale nello stadio intermedio della sperimentazione clinica per la cura del bruciore di stomaco, spianando potenzialmente la strada ad un redditizio accordo di partnership.