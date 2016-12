Borse Europa, future in deciso ribasso, timori su Aig

PARIGI, 16 settembre (Reuters) - I future degli indici delle borse europee calano in modo deciso sui timori legati al destino del gruppo assicurativo American International Group Inc (AIG.N: Quotazione) dopo il downgrade sul debito.

Alle 8,30 il future su Eurostoxx 50 STXEc1 perde l'1,8%, quelli su DAX FDXc1 e CAC 40 FCEc1 calano di circa l'1,7%.

Il governatore dello stato di New York ha dato via libera alla compagnia assicurativa Aig (AIG.N: Quotazione) per accedere ad asset per 20 miliardi di dollari attraverso delle controllate, che avranno la funzione di collateral.

Il rating della società è stato abbassato da Moody's di due notch ad A2 e da S&P di tre notch ad A-.