BORSE EUROPA - In deciso rialzo su balzo finanziari

indici chiusura

alle 9,30 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.008,87 +2,00 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 712,80 +1,56 831,97

DJ Stoxx banche 111,62 +2,32 149,51

DJ Stoxx oil&gas 255,19 +1,27 264,50

DJ Stoxx tech 145,61 +2,69 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 16 marzo (Reuters) - Le borse europee inaugurano una seduta in deciso rialzo, segnata dal balzo dei finanziari.

Al centro dell'attenzione restano i bancari dopo le rassicurazioni sugli utili di alcuni colossi americani del settore e l'annuncio dell'inglese HSBC (HSBA.L: Quotazione) (0005.HK: Quotazione) di non voler ricorrere a aiuti governativi.

DEXIA (DEXI.BR: Quotazione) sale del 16%, ALLIED IRISH BANK (ALBK.I: Quotazione) del 15,5%, BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) del 15%, KBC (KBC.BR: Quotazione) del 12%.

All'atmosfera di ottimismo generalizzato non si sottraggono neanche gli energetici, nonostante il calo del prezzo del greggio colpito dall'intenzione dell'Opec di non procedere a ulteriori tagli della produzione.

"Sebbene sia difficile dire se abbiamo già visto il peggio, certamente non assistevamo da tempo a una settimana positiva come quella che si è chiusa venerdì scorso", commenta Chris Hossain, manager di Odl Securities.

Intorno alle 9,30 il futures Nymex ad aprile CLc1 perde 2,24 dollari a 44,01 dollari al barile, mentre l'analoga scadenza sul Brent inglese LCOc1 arretra di 2,24 dollari a 42,69 dollari al barile.

Dopo aver chiuso in rialzo venerdì scorso dello 0,75%, l'indice paneuropeo FtseEurofirst 300 .FTEU3 avanza oggi di oltre l'1,5%.

Tra le singole borse Londra .FTSE segna un +0,94%, Parigi .FCHI +1,7% e Francoforte .GDAXI +1,71%.

Tra i titoli in evidenza: * Avvio di settimana decisamente positivo per le banche europee. Molte di loro hanno beneficiato degli oltre 90 miliardi di dollari versati dall'assicuratore Aig (AIG.N: Quotazione) nel mese successivo al suo salvataggio governativo. SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) - in rialzo del 5% - ha ottenuto 11,9 miliardi, DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) - in rialzo del 4,25% - 11,8 miliardi. Quest'ultima, per voce dell'AD, ha negato un possibile ricorso a aiuti di stato.

* UBS UBSN.VX potrebbe dare il via nelle prossime settimane a un taglio di 5.000 posti di lavoro che colpirebbe in modo particolare i manager dell'istituto. Il titolo guadagna il 5%.

* HSBC (HSBA.L: Quotazione) non ha bisogno di ottenere nuovo capitale. La notizia riportata da un quotidiano cinese, ha dissipato i dubbi su un possibile aumento di capitale, ma il titolo non si adegua alla ripresa generale cedendo in mattinata quasi il 2%.

* FORTIS FOR.BR non pagherà il dividendo sul 2008 a causa della perdita netta da 22,5 miliardi di euro dell'anno scorso. L'accordo del gruppo di servizi finanziari stipulato con l'assicuratore cinese Ping An (601318.SS: Quotazione), ad oggi il suo azionista di maggioranza con il 4,99% del capitale, è scaduto venerdì scorso. Il titolo perde il 4,4%.

* BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) potrebbe essere costretta, secondo indiscrezioni stampa, a vendere la sua filiale per la gestione dei fondi Barcalys Global Investors nella sua totalità e non soltanto una parte come pensato in precedenza. L'attività avrebbe un valore di circa 1.000 miliardi di dollari. Stamane l'istituto ha confermato di avere trattative in corso per la vendita della filiale iShares, facendo balzare il titolo di oltre il 15%.

* In Spagna GAS NATURAL (GAS.MC: Quotazione) assorbirà UNION FENOSA UNF.MC per dare vita, dal 30 giugno, a un'unica società. Entrambi i titoli sono in lieve rialzo.

* Il secondo maggior fornitore al mondo di gas industriali LINDE (LING.DE: Quotazione) ha rinunciato ai suoi target sugli utili 2010 e ha deciso di mettere velocemente in pratica un piano di riduzione dei costi. Nel 2009 per la società "sembra ancora possibile" registrare utili e vendite in leggero rialzo rispetto a quelle 2008. Il titolo guadagna quasi l'1%.