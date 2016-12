Borse Europa viste aprire in rialzo su ottimismo per aiuti Usa

LONDRA, 16 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono viste aprire in rialzo, spezzando una serie di sette sessioni in perdita, ottimiste sulle capacità di reazione degli Stati Uniti nella lotta alla recessione.

I bookmaker finanziari di Londra si aspettano per l'inglese FTSE 100 .FTSE un'apertura in rialzo tra 60 e 79 punti, vale a dire fino all'1,9%, per il tedesco DAX .GDAXI tra i 79 e i 91 punti, vale a dire fino al 2,1%, e per il francese CAC-40 .FCHI tra i 53 e i 66 punti, vale a dire fino al 2,2%.