BORSE EUROPA - Indici positivi con banche ed energia

indici chiusura

alle 15,35 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.320,22 +2,77 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 816,01 +2,47 831,97

DJ Stoxx banche 140,40 +2,45 149,51

DJ Stoxx oil&gas 271,41 +3,65 264,50

DJ Stoxx tech 153,54 +2,95 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 16 gennaio (Reuters) - Le borse europee proseguono in netto rialzo nel primo pomeriggio, incoraggiate dall'avvio positivo di Wall Street e trainate dal comparto bancario e da quello energetico.

"E' un buon rimbalzo sulla scia del taglio dei tassi della Bce ieri e della percezione che le banche centrali continueranno il salvataggio del settore bancario", commenta lo strategist di Nomura Philip Lawlor.

Tra le singole banche spiccano i guadagni di Credit Agricole (CAGR.PA: Quotazione), Credit Suisse CSGN.VX, Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione), Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione).

Il settore energetico beneficia della salita delle quotazioni del greggio. Rialzi tra il 2 e il 5% per le major BG Group BG.L, BP (BP.L: Quotazione), Royal Dutch Shell (RDSb.L: Quotazione) e Total (TOTF.PA: Quotazione).

Acquistati anche i minerari sulla scorta del rialzo dei prezzi del rame MCU3=LX e di un report che prevede una salita dell'oro sopra i livelli record del 2008.

Intorno alle 15,35 sulle singole piazze azionarie il Ftse 100 britannico .FTSE sale dell'1,9%, il Cac 40 francese .FCHI del 2,1% e il Dax tedesco .GDAXI del 2%.

Tra i titoli in evidenza:

* Le attese per un pacchetto di stimolo all'economia Usa sostengono alcuni gruppi industriali come le svizzere ABB ABBN.VX e HOLCIM HOLN.VX, in rialzo intorno al 3,5% sulla speranza che il loro business ne possa beneficiare.

* SAP (SAPG.DE: Quotazione) balza di oltre il 3%. Secondo i trader il fatto che il gruppo di software abbia spedito gli inviti per gli incontri con analisti e stampa sui risultati del quarto trimestre - in calendario il 28 gennaio come atteso - ha calmato la speculazione di un eventuale profit warning.

* Le banche irlandesi scivolano dopo la nazionalizzazione di ANGLO IRISH BANK ANGL.I, sospesa in borsa prima dell'apertura del mercato. ALLIED IRISH BANKS (ALBK.I: Quotazione) ALBK.L, che dovrebbe ricevere un'iniezione di capitale dal governo di 1 miliardo di euro, è in calo di oltre il 17%; BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) (BKIR.L: Quotazione), anche lei in attesa di un'iniezione da 1 miliardo, perde più del 7%, mentre IRISH LIFE & PERMANENT IPM.I IPM.L, che non riceverà nessun aiuto, è in calo del 3,4%.

* CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione) sale dell'1,4% nonostante il brusco rallentamento della crescita delle vendite nel quarto trimestre, risultato tuttavia in linea con le attese degli analisti.