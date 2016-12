BORSE EUROPA - Indici accelerano,FTSEurofirst supera quota 1.000

indici chiusura

alle 16,15 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.885,46 +1,48 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.007,14 +1,49 831,97

DJ Stoxx banche 235,91 +2,7 149,51

DJ Stoxx oil&gas 313,63 +0,94 264,50

DJ Stoxx tech 196,33 +0,45 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 16 settembre (Reuters) - Le borse europee proseguono positive anche nel pomeriggio, accelerando rispetto ai guadagni della mattinata, con l'indice FTSEurofirst che taglia la soglia dei 1.000 punti per la prima volta in 11 mesi.

Aiuta il crescente ottimismo che la peggiore recessione dalla Grande Depressione degli anni Trenta stia probabilmente volgendo al termine.

Poco dopo le 16 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dell'1,37% a 1.005,93 punti. L'inglese Ftse 100 .FTSE sale dell'1,61%, il tedesco Dax .GDAXI dell'1,22% e l'indice francese Cac 40 .FCHI dell'1,58%.

I titoli in evidenza oggi:

* LLOYDS BANKING GROUP (LLOY.L: Quotazione) balza del 3,5% seguendo il sentiment del settore. Inoltre, il London Times ha scritto oggi che la Commissione europea potrebbe obbligare Lloyds a vendere in parte o interamente la sua controllata chiave Halifax per compensare i miliardi di sterline in aiuti pubblici ricevuti dal gruppo finanziario.

* Interesse anche sui retailer, titoli ciclici sensibili al clima economico. Sempre tonica la spagnola INDITEX (ITX.MC: Quotazione), dopo la semestrale migliore delle stime e previsioni ottimistiche. Balza di quasi il 6% NEXT (NXT.L: Quotazione), la seconda catena di abbigliamento britannica che ha riportato un incremento dell'utile lordo nei sei mesi del 6,9% migliorando anche la guidance per l'intero anno.

* Il titolo informatico ALTERION ALN.L avanza di quasi l'11% dopo che Pnamure Gordon ha migliorato il target price, confermando "buy".