BORSE EUROPA -Indici salgono su dati Usa, JP Morgan

indici chiusura

alle 16,00 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.479,60 +1,06 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 871,45 +0,82 831,97

DJ Stoxx banche 189,66 +1,47 149,51

DJ Stoxx oil&gas 285,93 +0,14 264,50

DJ Stoxx tech 169,72 -3,93 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 16 luglio (Reuters) - Le borse europee si mantengono in territorio positivo, nonostante la volatilità di Wall Street che cambia segno più volte, dopo aver aperto in negativo.

A sostenere i lisitini europei i buoni dati relativi ai disoccupati Usa della settimana e JP Morgan (JPM.N: Quotazione) che nel pre-borsa ha annunciato risultati migliori delle attese per il secondo trimestre, soprattutto grazie ai comparti 'core consumer' e investment banking.

Questa notizia si aggiunge ai buoni risultati trimestrali riportati da Goldman Sachs G.S e dalla big della tecnologia Intel (INTC.O: Quotazione) e ai dati relativi alla crescita economica della Cina che rassicurano gli investitori sulle prosepettive della ripresa economica.

"I dati (di JP Morgan) hanno dato una scrollata ai mercati", ha detto Richard Hunter, capo dell'equity per Hargreaves Lansdown a Londra.

"E' troppo presto per definire un successo la stagione delle trimestrali, ma i primi segnali sono positivi e dimostrano un cambiamento nella propensione al rischio sulle due sponde dell'Oceano".

Occhi puntati ai risultati di importanti società quotate che devono ancora essere pubblicati, tra cui quelli di Google (GOOG.O: Quotazione), di Ibm (IBM.N: Quotazione) e del colosso bancario Citigroup (C.N: Quotazione).

Intorno alle 16,00 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,82% circa, mentre sui singoli listini l'inglese Ftse 100 .FTSE avanza dello 0,72%, il Dax tedesco .GDAXI dello 1,17% e il francese Cac-40 .FCHI dell'1,53%.

Tra i titoli in evidenza:

* Sul fronte dei ribassi NOKIA NOK1V.HE (NOK.N: Quotazione) che scivola di oltre l'11% in Europa, trascinando il paniere europeo dei tecnologici, dopo aver annunciato vendite in calo nel trimestre e rivisto al ribasso l'outlook per le vendite del 2009.

* I bancari sono i migliori del paniere europeo, con BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione), LLOYDS (LLOY.L: Quotazione), BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) in rialzo di oltre l'1%.

* Bene anche la farmaceutica NOVARTIS NOVN.VX che ha registrato un utile netto in linea con le attese. La società ha migliorato le stime 2009 sulla vendita di medicinali. Il titolo guadagna 3,2%. Le concorrenti inglesi ASTRAZENECA (AZN.L: Quotazione) e SHIRE (SHP.L: Quotazione) avanzano dell 1,10% e dell'1%.

* In denaro anche l'irlandese ELAN ELN.I, che avanza di oltre il 4% dopo aver ceduto a Johnson & Johnson (JNJ.N: Quotazione) una quota pari al 18,4% del capitale per 1 miliardo di dollari.

* Vola la svedese ELECTROLUX (ELUXb.ST: Quotazione) di oltre il 9,8%, dopo aver annunciato risultati migliori delle attese nel trimestre nonostante le difficili condizioni di mercato.

* La famiglia proprietaria di PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione) non avrebbe ancora approvato una strategia per tagliare i debiti del gruppo automobilistico e unire le forze con VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione), ha dichiarato dall'AD pro tempore Uwe Hueck. Smentite le indiscrezioni stampa che davano l'accordo già concluso, i titoli salgono rispettivamente dello 3,66% e dello 0,93%.

* Sul fronte negativo: scivolano i minerari appesantiti dal calo del prezzo del rame, con ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), BHP BILLINTON (BLT.L: Quotazione) che cedono rispettivamente il 2,5% e lo 0,7%.

* Gli energetici risentono del calo di oltre 1 dollaro del prezzo del greggio CLc1 che cambia poco al di sopra dei 60 dollari. TULLOW OIL (TLW.L: Quotazione) e BG GROUP BG.L sono in calo rispettivamente dell'1,18% e lo 0,39%.

* In controtendenza PETROFAC (PFC.L: Quotazione) avanza di quasi il 5% dopo che la società ha annunciato che la sua divisione Petrofac Emirates in partnership con GS E&C, ha vinto un contratto per 2,1 miliardi di dollari per lo sviluppo del settore gas ad Abu Dhabi.