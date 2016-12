BORSE EUROPA - Indici in rialzo in avvio, balza Barclays

indici chiusura

alle 9,45 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.355,56 +0,09 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 838,12 +0,29 831,97

DJ Stoxx banche 172,22 +1,78 149,51

DJ Stoxx oil&gas 286,53 +1,19 264,50

DJ Stoxx tech 164,28 +0,55 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 15 maggio (Reuters) - Avvio positivo per le borse europee spinte al rialzo dai titoli minerari e finananziari, con Barclays (BARC.L: Quotazione) in grande evidenza e dopo i guadagni della vigilia.

Tra gli altri bancari tonici Standard Chartered Bank (STAN.L: Quotazione) +1,2%, Lloyds (LLOY.L: Quotazione) +3%, Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione) + 5,6% e Commerzbank (CBKG.DE: Quotazione) +3,5%

Tra i minerari bene Rio Tinto (RIO.L: Quotazione), mentre ritracciano i farmaceutici.

Intorno alle 9,45 l'indice Eurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,3%; tra i listini nazionali, il Ftse londinese .FTSE guadagna lo 0,33%, il Cac 40 francese .FCHI lo 0,2% mentre il Dax tedesco .GDAXI cede lo 0,1%.

Tra i titoli in evidenza:

* BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) balza dell'8% circa dopo che il Financial Times ha scritto stamani che la banca è in trattative per vendere la divisione di asset management, Barclays Global Investor (BGI), per circa 10 miliardi di dollari a potenziali acquirenti tra cui il gestore americano BlackRock (BLK.N: Quotazione).

* RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) sale del 2% circa dopo che il gruppo ha detto di impegnarsi a portare avanti come programmato l'operazione di alleanza da 19,5 miliardi di dollari con la cinese Chinalco. La precisazioni arriva dopo che erano circolate voci di una revisione dell'operazione per permettere ad altri soci di partecipare all'aumento di capitale.

* UBS UBSN.VX guadagna il 3% dopo che il ministro delle Finanze Hans-Rudolf Merz ha detto ieri che il governo elvetico vuole uscire rapidamente dal suo investimento nella banca ma lo farà solamente quando l'istituto sarà stabile e le condizioni di mercato lo permetteranno.

* Il produttore di cemento tedesco HEIDELBERGCEMENT (HEIG.DE: Quotazione) potrebbe vendere fino al 14% della sua quota di maggioranza nella controllata indonesiana PT Indocement Tunggal Prakarsa (INTP.JK: Quotazione) per ridurre il suo debito. ha detto una fobte vicina all'operazione. Il titolo sale dell'1,6%