BORSE EUROPA -Indici in calo, pesano minerarie avvio Wall Street

indici chiusura

alle 15,40 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.465,07 -1,76 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 870,00 -1,78 831,97

DJ Stoxx banche 186,56 -1,67 149,51

DJ Stoxx oil&gas 299,07 -2,31 264,50

DJ Stoxx tech 173,40 -1,19 152,86 --------------------------------------------------------------- FRANCOFORTE, 15 giugno (Reuters) - Borse europee in netto calo negli scambi del pomeriggio, appesantite dall'avvio in ribasso di Wall Street. Pesano in particolare gli energetici e i e i minerari, mentre un dollaro più forte influisce sui prezzi delle materie prime. "Oggi gli orsi sono a caccia di prede", commenta Giuseppe -Guido Amato, strategist di Lang e Schwarz.

"Non ci sono novità. Il mercato è guidato da movimenti tecnici legati alla tripla scadenza di venerdì prossimo", spiega Amato riferendosi alla scadenza dei contratti futures sugli indici di borsa, delle opzioni su singoli titoli, e delle stock options, tutte il 19 giugno prossimo.

Dominique Strauss-Khan, presidente del Fondo Monetario Internazionale, ha annunciato però che la parte peggiore della crisi economica deve ancora arrivare. "La maggior parte del peggio non è ancora alle nostre spalle", ha detto Strauss-Khan.

I sedici paesi della zona euro oggi hanno annunciato di avre perso 1,22 milioni di posti di lavoro nel primo trimestre del 2009. Il numero degli occupati è calato dello 0,8% rispetto ai tre mesi precedenti, toccando quota 146,2 milioni. Dati che hanno avuto un impatto negativo sulla moneta unica e sui listini.

Intorno alle 15,45 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede l'1,4% circa, mentre, sulle singole piazze, il Ftse 100 .FTSE arretra dell'1,7%, il Cac-40 .FCHI dell'1,6% e il Dax .GDAXI del 2,1%.

Tra i titoli in evidenza:

* Male gli energetici , con ROYAL DUTCH SHELL che cede oltre il 2,5% , TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) e BP BPP.L in calo tra l'1,9% e l'1,6%, sulla scia del calo del greggio CLc1 che cede oltre 50 centesimi a 71,50 dlr/ barile.

* Il rialzo del dollaro comporta un calo dei metalli, con il rame a Londra MCU3 che cede il 3%. Anche minerari scambiano in ribasso con RIO TINTO che cede il 5,6%, XSTRATA XTA.L il 4,6% e VEDANTA RESOURCES (VED.L: Quotazione) il 3,8%.

* Tra i titoli legati all'acciaio, il cui paniere europeo perde il 3%, ACCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione) lascia sul terreno il 4%, VOESTALPINE (VOES.VI: Quotazione) il 3,5%.

* Male anche il settore auto , dopo che VOLVO (VOLVb.ST: Quotazione), ha annunciato un calo del 57% su anno delle consegne di camion. Il titolo scambia in ribasso del 2,66%. La concorrente DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) cede il 4,39%, MAN (MANG.DE: Quotazione) oltre il 3% e SCANIA SCVb.ST l'1,85%.

* BAYER BAYG.DE cede il 3,30% dopo che l'AD del settore farmaceutico in un'intervista ha detto ha che la pressione sui prezzi nel comparto è in aumento a causa della crisi economica.

* TOM TOM (TOM2.AS: Quotazione) in calo di oltre il 7,12% ad Amsterdam sull'annuncio di un aumento di capitale da 430 milioni di euro per ripagare parte del debito.

* Il gruppo francese REMY COINTREAU (RCOP.PA: Quotazione) maglia nera alla borsa di Parigi: cede il 3,8%, dopo che Ubs ha rivisto il giudizio a "sell" da "neutral", citando il cattivo andamento del titolo negli ultimi tempi.