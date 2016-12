BORSE EUROPA

indici chiusura

alle 15,30 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.465,07 -1,76 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 870,00 -1,78 831,97

DJ Stoxx banche 186,56 -1,67 149,51

DJ Stoxx oil&gas 299,07 -2,31 264,50

DJ Stoxx tech 173,40 -1,19 152,86 --------------------------------------------------------------- FRANCOFORTE, 15 giugno (Reuters) - Borse europee in calo negli scambi del pomeriggio, appesantite da dei titoli energetici come Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione) e minerari, in particolare da Rio Tinto (RIO.L: Quotazione), dato che un dollaro più forte ha fatto diminuire i prezzi delle commodity.

Ad appesantire i listini del Vecchio continente anche Wall Street che apre in ribasso..... "Oggi gli orsi sono a caccia di prede", commenta Giuseppe -Guido Amato, strategist di Lang e Schwarz.

"Non ci sono novità. Il mercato è guidato da movimenti tecnici legati al triplo incantesimo di venerdì prossimo", aggiunge Amato riferendosi al termine dei contratti futures per gli indici di borsa, in scadenza

C'è stato un forte rally, e adesso ci troviamo nei mesi stagionalmente più deboli. Nonostante questo possiamo vedere dei movimenti positivi entro fine anno", commenta Bernard McAlinden, investment strategist a NCB Stockbrokers.

Intorno alle 9,45 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede l'1,8% circa, mentre, sulle singole piazze, il Ftse 100 .FTSE e il Cac-40 .FCHI arretrano del 2% e il Dax .GDAXI del 2,1%.

Tra i titoli in evidenza:

* La svizzera HOLCIM HOLN.VX, secondo produttore di cemento al mondo, cede l'1,9% circa dopo l'annuncio dell'intenzione di rilevare le attività australiane della messicana Cemex (CX.N: Quotazione) per 1,64 miliardi di dollari e di lanciare un aumento di capitale per acquisire le risorse per l'operazione.

* LONMIN LMI.MI, il terzo produttore al mondo di platino, scivola di oltre il 7% dopo l'annuncio della chiusura della fornace numero 1, ieri, per un guasto alla produzione.

* AIR FRANCE-KLM (AIRF.PA: Quotazione) perde quasi il 5% dopo la bocciatura di Citigroup a "hold" da "buy" sui dati del traffico aereo di maggio peggiori delle attese.

* TOM TOM (TOM2.AS: Quotazione) in calo di oltre il 5% ad Amsterdam sull'annuncio di un aumento di capitale da 430 milioni di euro per ripagare parte del debito.

* La tedesca METRO (MEOG.DE: Quotazione), unico titolo positivo dell'indice delle blue chip DAX, sale del 2% sull'upgrade di Credit Suisse a "outperform" da "neutral" con un target price alzato a 46 da 36 euro.