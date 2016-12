BORSE EUROPA - Indici in rialzo su dati vendite dettaglio Usa

indici chiusura

alle 16,00 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.848,87 +0,69 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 995,28 +0,44 831,97

DJ Stoxx banche 230,71 +0,94 149,51

DJ Stoxx oil&gas 308,81 +0,81 264,50

DJ Stoxx tech 196,30 +1,56 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 15 settembre (Reuters) - Le borse europee guadagnano terreno oltre il 5% dopo che le vendite al dettaglio Usa sono cresciute in agosto.

L'indice FtsEurofirst 300 era piatto prima dei dati ed è salito rapidamente appena dopo la pubblicazione delle statistiche.

I dati hanno mostrato che le vendite al dettaglio crescono al tasso più rapido in tre anni e mezzo in particolare con gli incentivi governativi che hanno spinto la domanda per i veicoli a motore. Anche fuori dal comparto auto però si sono registrate forti vendite.

La partenza in lieve rialzo di Wall Street ha poi confermato la tendenza rialzista.

Il settore che cresce maggiormente è quello tecnologico che segna +1,5% mentre il peggiore, in rosso dello 0,5%, è quello del retail con DEBENHAMS (DEB.L: Quotazione) in calo oltre il 3% dopo aver detto di avlutare acquisizioni. Negativi anche settore assicurazioni , media e health care .

Intorno alle 15,40 l'indice europeo FTSEurofirst cresce dello 0,44% a 995,28. L'inglese Ftse 100 .FTSE lo 0,74%, il tedesco Dax .GDAXI lo 0,39% e l'indice francese Cac 40 .FCHI lo 0,88%.

I titoli in evidenza oggi:

* EDF (EDF.PA: Quotazione) (+6%) è il titolo migliore del listino, mentre si profilano accordi tra Parigi e Bruxelles per la liberalizzazione del mercato dell'elettricità alla concorrenza.

* BILLINGTON (BILN.L: Quotazione) sale del 4,4% dopo che il gigante dell'acciaio ha chiuso il primo semestre in forte crescita, con l'utile a 2,65 da 2,26 milioni di sterline.

* Sugli scudi BT Group (BT.L: Quotazione) (+3,04%) dopo che Credit Suisse ha alzato il rating a "outperform" da "neutral" e portato il target price a 170 pence. Il comparto tlc avanza dello 0,36%.

* In spolvero DUNELM (DNLM.L: Quotazione), che vola del 12% dopo aver riportato un balzo del 16,1% nella vendite nelle 10 settimane fino al 12 settembre.

* In rosso invece gli assicurativi , appesantiti da ING ING.AS dopo che un giornale olandese ha scritto che la Commissione Europea non è pronta ad approvare un portafoglio di prestiti da 22 miliardi di euro tra la società e il governo olandese.

*ALCATEL-LUCENT ALUA.PA sale oltre il 3% dopo che UBS ha alzato il suo target price a 3 euro da 2,1.

* In calo del 7,53% la società attiva nel comparto legname BOIS SAUVAGE (CBOS.BR: Quotazione), dopo che è stata indagata per insider trading nell'affare FORTIS FOR.BR e l'arresto del suo AD Guy Paquot la scorsa settimana.