BORSE EUROPA - Indici poco mossi, deboli i bancari

indici chiusura

alle 16,50 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.266,06 -0,55 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 789,83 -0,02 831,97

DJ Stoxx banche 152,17 -2,29 149,51

DJ Stoxx oil&gas 254,39 -0,81 264,50

DJ Stoxx tech 163,95 -1,52 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 15 aprile (Reuters) - Le borse europee confermano il recupero da inizio seduta e si muovono piatte nel pomeriggio in sintonia con l'andamento incerto di Wall Street.

Intorno alle 16,45 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,02%; l'indice risulta ancora in calo del 5% da inizio anno dopo il -45% archiviato nel 2008, ma è risalito del 22,6% dai minimi toccati il 9 marzo.

Per quanto riguarda i singoli mercati, l'indice di Francoforte .GDAXI cede lo 0,16%, Parigi .FCHI lo 0,38% e Londra .FTSE lo 0,75%.

Tra i titoli in evidenza:

* Ancora sotto pressione UBS UBSN.VX, in calo di oltre il 6% dopo l'annuncio di una perdita trimestrale da quasi 2 miliardi di franchi svizzeri e di un nuovo taglio di personale pari all'11% della forza lavoro.

* Tra le banche Standard Chartered Bank (STAN.L: Quotazione), BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) e Credit Agricole (CAGR.PA: Quotazione) cedono tutte più del 2%.

* Tengono i titoli difensivi, a partire dai farmaceutici come Shire (SHP.L: Quotazione), GlaxoSmithKline GSK.l e Novartis NOVN.VX. Sanofi-Aventis (SASY.PA: Quotazione), che ha siglato un accordo per comprare l'americana BiPar Sciences per massimi 500 milioni di dollari, sale dell'1%.

* Tra i retail bene Morrison (MRW.L: Quotazione) e J. Sainsbury (SBRY.L: Quotazione).

* Deboli i titoli delle materie prime sulle persistenti preoccupazioni per la tenuta della domanda. Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) cede il 2,6%, sopra i minimi di giornata, dopo aver annunciato un calo della produzione di alluminio del 6% nel primo trimestre.