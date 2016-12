Borse europee viste aprire deboli su scia WS e Asia

LONDRA, 15 aprile (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un avvio debole sulle tracce di Wall Street e dei mercati asiatici, mettendo probabilmente fine a una serie di tre sedute consecutive in rialzo.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano per l'inglese Ftse 100 .FTSE un'apertura in calo fino all'1%, tra 35 e 41 punti in ribasso, per il tedesco Dax .GDAXI fino all'1,4%, tra 39 e 63 punti, e per il francese Cac-40 .FCHI fino all'1,6%, tra 34 e 49 punti.