BORSE EUROPA - Indici volano al massimo da 1 anno, poi ripiegano

DJ Stoxx tech 198,28 +0,38 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 15 ottobre (Reuters) - Le borse europee toccano il massimo da un anno per il secondo giorno consecutivo nei primi scambi della mattinata, per poi ripiegare e oscillare vicino alla parità.

Aiutano i listini i buoni risultati di società Usa come JP Morgan (JPM.N: Quotazione), che ieri hanno fatto volare Wall Street e il buon andamento delle borse asiatiche, al massimo da 14 mesi.

"Il momento è ottimo", commenta Koen De Leus, economista di Kbc Securitires. "Il mercato al momento è guidato dalla liquidità. Sul lato degli utili, ognuno pensa pensa che i risultati finanziari saranno migliori delle attese".

Tra i settori migliori del paniere, le banche , le assicurazioni e i retail .

Occhi puntati oggi ai risultati di importanti società quotate sulle due sponde dell'oceano tra cui Goldman Sachs (GS.N: Quotazione), Citigroup (C.N: Quotazione), Google (GOOG.O: Quotazione) e Nokia NOK1V.HE.

Intorno alle 10,25 italiane il Ftseurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,25%. L'inglese Ftse 100 .FTSE cede lo 0,38%, il francese Cac-40 .FCHI l0 0,07% e il Dax tedesco .GDAXI lo 0,11%.

I titoli in evidenza oggi:

* Denaro sulle banche, aiutate dal risultato positivo annunciato ieri da JP Morgan Chase (JPM.N: Quotazione). Le big del settore BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione), NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione) e UBS UBSN.VX guadagnano tutte. LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) avanza dello 0,85% su voci di una possibile cessione di alcuni asset a Rathbone Brothers (RAT.L: Quotazione), per rimborsare parte degli aiuti di stato.

* Bene anche Commerzbank (CBKG.DE: Quotazione) (+0,58%) che ha annunciato la cessione della propria divisione di wealth managment inglese Kleiwort Benson al fondo belga RHJ International (+5,77%) per 225 milioni di sterline in contanti.

* Tra i retailer , METRO (MEOG.DE: Quotazione) avanza del 2,9%, tra i titoli migliori a Francoforte. JP Morgan ha alzato il giudizio a "overweight" da "neutral" e alzato il target a 46 da 38,5 euro.

* Vola dell'8,8% REMY COINTREAU (RCOP.PA: Quotazione) dopo l'annuncio di venditein crescita nel secondo semestre.

* Avanza dello 0,61% la catena di abbigliamento svedese Hennes & Mauritz (HMb.ST: Quotazione), nonostante abbia annunciato vendite inferiori alle attese per il secondo mese consecutivo a settembre. H&M ha infatti annunciato un calo a livello globale dell'8% su anno, soprattutto per viA della recessione e di un insolito rialzo delle temperature, contro un consensus del 7%.

* In progresso di oltre il 95% OXFORD BIOMEDICA (OXB.L: Quotazione), al massimo da 15 mesi dopo che al società ha annunciato che i pazienti hanno reagito bene alla seconda dose del farmaco sperimentale ProSavin per il trattamento del Parkinson.

* Sul fronte dei ribassi ROCHE ROG.VX, che cede l'1,18% nonostante abbia annunciato vendite in progresso del 10% a 12,4 miliardi di franchi svizzeri grazie ai suoi medicinali contro il cancro e ad una crescente domanda di Tamiflu per contrastare l'influenza H1N1.

* I minerari cedono oltre lo 0,6% appesantiti da XSTRATA XTA.L (-2,42%) che ha detto che non formulerà un'offerta ufficiale per l'acquisto di ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione) (-3,46%).