BORSE EUROPA -Indici in profondo rosso su scia WS, pesano banche

indici chiusura

alle 16,40 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.282,33 -5,35 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 797,48 -5,10 831,97

DJ Stoxx banche 139,01 -9,38 149,51

DJ Stoxx oil&gas 251,69 -5,68 264,50

DJ Stoxx tech 148,64 -4,88 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 14 gennaio (Reuters) - Le borse europee avanzano in profondo rosso zavorrate dalle banche e dall'andamento negativo di Wall Street, con l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 in calo di oltre il 5%, ai minimi dall'inizio di dicembre.

A pesare sui mercati sono stati i dati nettamente inferiori alle attese delle vendite al dettaglio di dicembre negli Stati Uniti.

Secondo il dipartimento del commercio americano il mese scorso le vendite sono scese del 2,7% contro la previsione degli analisti di un calo dell'1,2%, facendo fuggire gli investitori verso i più sicuri titoli di stato.

Sul Vecchio Continente cadono in picchiata le banche sui timori dell'impatto della crisi sui loro bilanci, con l'indice in calo di oltre il 9% sulla stima di Morgan Stanley di un dimezzamento del dividendo di HSBC (HSBA.L: Quotazione) che potrebbe anche aver bisogno di un aumento di capitale da 30 miliardi di dollari.

In brusco calo del 9% anche i minerari , colpiti dal crollo dei prezzi delle materie prime in un periodo di recessione e di conseguente rallentamento della domanda.

In uno scenario cupo non si salvano neanche i titoli energetici, in calo di oltre il 5%, con il derivato Usa sul greggio CLc1 che perde intorno alle 16,40 1,34 dollari a 36,46 dollari al barile, mentre il Brent inglese LCOc1 cede 42 centesimi a 44,36 dollari al barile.

Tra i singoli listini il britannico Ftse .FTSE perde il 6,28%, il Cac 40 francese .FCHI il 5,06% e il Dax tedesco .GDAXI il 4,92%.

I titoli in evidenza oggi:

* La società edile spagnola SACYR VALLEHERMOSO SVO.MC è in trattative per vendere una quota del 20% nella società petrolifera Repsol YPF (REP.MC: Quotazione) alla cinese Sinopec.

Nonostante le due società si siano rifiutate di commentare, entrambi i titoli registrano perdite comprese tra l'1 e il 2%.

* DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) cede l'8,24% dopo aver annunciato a sorpresa una chiusura del quarto trimestre del 2008 con una perdita di circa 4,8 miliardi di euro.

La banca tedesca ha attribuito il risultato negativo all'erosione degli utili delle attività di trading provocata delle difficoltà dei mercati finanziari.

* HSBC (HSBA.L: Quotazione) continua il rally al ribasso, perdendo l'11,6%, dopo la previsione di Morgan Stanley su un possibile aumento di capitale da 30 miliardi di dollari e di un dimezzamento del dividendo, sull'attesa di un deterioramento degli utili peggiore delle aspettative.

* SIEMENS (SIEGn.DE: Quotazione) scivola dell'11,93% dopo aver anticipato ieri notte previsioni negative per il biennio 2009-10.

Secondo una nota distribuita dalla società telefonica, l'outlook per il 2008/09 e 2009/10 sarebbe sottotono.

* A Zurigo TEMENOS (TEMN.S: Quotazione) continua a scendere, cedendo oltre il 27%. La società di fornitura di software bancario ha avvertito che i risultati 2008 potrebbe risultare inferiori alla guidance fornita.