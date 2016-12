Borse europee viste in rialzo su scia Goldman Sachs ma pesa GM

LONDRA, 14 aprile (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un avvio in rialzo al rientro dalle vacanze pasquali, incoraggiate dai forti risultati di Goldman Sachs (GS.N: Quotazione ).

Gli spreadbetter finanziari si aspettano per l'inglese Ftse 100 .FTSE un'apertura in rialzo tra 25 e 27 punti, per il francese Cac-40 .FCHI tra 12 e 18 punti, mentre il tedesco Dax .GDAXI è visto oscillare in apertura tra 1 punto in calo a un rialzo di 4 punti.