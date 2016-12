Borse Europa viste in calo dopo rally scorsa settimana

PARIGI, 14 settembre (Reuters) - Le piazze europee sono attese in calo oggi, dopo sei sedute consecutive di rialzi, con i prezzi di greggio e metalli visti pesare sui comparti dei minerari e degli energetici.

I bookmaker finanziari prevedono che il FTSE 100 britannico .FTSE apra in ribasso tra 33 e 39 punti, a Francoforte il DAX .GDAXI cali di 42-47 punti in avvio e il CAC-40 parigino .FCHI in positivo tra 22 e 25 punti o dello 0,7%.