BORSE EUROPA - Indici in progresso su fiammata minerari, energia

indici chiusura

alle 9,45 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.372,65 +0,55 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.188,22 +0,73 1.314,42 DJ Stoxx banche 296,59 +0,38 337,67 DJ Stoxx oil&gas 366,79 +1,63 435,73 DJ stoxx tech 242,75 +0,40 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 14 agosto (Reuters) - Le principali borse europee sono orientate in territorio positivo, sospinte al rialzo dai forti guadagni dei titoli legati alle materie prime.

La nuova impennata delle quotazioni del petrolio, avvicinatesi a 117 dollari il barile, hanno spinto al rialzo i prezzi delle commodity. A beneficiarne sono i big del settore minerario come BHP Billiton (BP.L: Quotazione), Rio Tinto (RIO.L: Quotazione), Antofagasta (ANTO.L: Quotazione) e Xstrata XTA.L, che mettono tutti a segno rialzi compresi tra il 4 e il 5%. L'indice di minerari e risorse di base segna un balzo del 3,5%, mentre quello dei petroliferi avanza di oltre un punto e mezzo percentuale.

Per i finanziari, invece, si prospetta una seduta all'insegna dell'incertezza: l'indice dei bancari guadagna lo 0,38% dopo aver aperto in calo di circa mezzo punto percentuale. Particolarmente depresse Barclays (BARC.L: Quotazione) e Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione). Male anche le compagnie aeree, tra cui British Airways BAY.L e Air France-Klm (AIRF.PA: Quotazione), e le auto, che soffrono per il nuovo rincaro dei prezzi dell'oro nero.

"Dovremmo assistere a una seduta volatile prima della pubblicazione dei sussidi di disoccupazione e del Cpi", dice Stefan de Schutter, asset manager di Alpha Trading a Francoforte.

I dati macro e societari annunciati sinora hanno offerto nel complesso sostegno ai listini del Vecchio Continente.

L'Ufficio di statistica federale tedesco ha annunciato che il Pil della Germania ha registrato una contrazione dello 0,5% nel secondo trimestre, un dato migliore delle attese per una flessione dello 0,8%.

Tra le singole piazze finanziarie, Londra .FTSE progredisce dell'1,20%, Parigi .FCHI dell'1%, mentre Francoforte .GDAXI dello 0,73%.

Tra i titoli in evidenza:

* Le azioni del LONDON STOCK EXCHANGE (LSE.L: Quotazione) scivolano di oltre 3,5 punti percentuali, con i trader che citano le pressioni provenienti dalla piattaforma di trading Turquoise, che prenderà il via domani. I titoli Lse hanno perso oltre il 17% del valore in settimana e hanno bruciato il 61% dall'inizio dell'anno.

* THYSSENKRUPP (TKAG.DE: Quotazione) sale di oltre un punto percentuale dopo aver alzato il target dell'utile pretasse per l'intero esercizio 2008 e aver registrato un utile netto trimestrale che ha battuto le attese degli analisti.

* LOGICA LOG.L strappa del 10% circa dopo che il gruppo di IT britannico ha registrato un utile operativo adjusted in crescita del 16% nel primo semestre.

* La società minenaria polacca KGHM KGHM.WA balza di quasi il 4% in apertura sui risultati lievemente superiori alle attese.