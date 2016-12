BORSE EUROPA - Rialzano la testa con tech, materie prime

indici chiusura

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.919,74 +1,41 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.008,38 +1,3 831,97

DJ Stoxx banche 235,82 +1,74 149,51

DJ Stoxx oil&gas 310,26 +1,94 264,50

DJ Stoxx tech 197,85 +1,91 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 14 ottobre (Reuters) - Torna il denaro sulle piazze europee e premia i tecnologici dopo i risultati incoraggianti della numero uno mondiale dei semiconduttori Intel (INTC.O: Quotazione) e del produttore olandese di macchinari per chip Asml (ASML.AS: Quotazione). Ancora più pronunciati i guadagni del comparto dell'industria estrattiva, sostenuto dal rally dei prezzi delle materie prime e dal miglioramento della guidance del colosso Rio Tinto per la produzione del minerale di ferro. Non fa eccezione il petrolio e gli energetici avanzano dell'1,9%.

Intorno alle 10 il Ftseurofirst 300 .FTEU3 sale dell'1,3%. L'inglese Ftse 100 .FTSE guadagna l'1,3% circa, il francese Cac-40 .FCHI l'1,15% e il Dax tedesco .GDAXI l'1,2%.

I titoli in evidenza oggi:

* Ben comprati anche i bancari con CREDIT AGRICOLE (CAGR.MI: Quotazione) in evidenza dopo l'annuncio che rimborserà gli aiuti di stato.

* A livello di singole storie si distingue il rialzo di BURBERRY (BRBY.L: Quotazione), ai massimi degli ultimi 21 mesi di 557 pence: il gruppo del lusso ha annunciato un giro d'affari meno negativo del previsto nel secondo trimestre che si è chiuso il 30 settembre e ha detto che si aspetta che salga il consensus degli analisti per l'utile dell'intero esercizio.

* In denaro il gruppo di engineering tedesco SIEMENS (SIEGn.DE: Quotazione): i trader citano voci di una possibile revisione al rialzo della guidance del gruppo. Un portavoce di Siemens ha detto che l'outlook del gruppo resta valido come è adesso, rifiutandosi di commentare le indiscrezioni di mercato.

* Brilla CROPENERGIES (CE2G.DE: Quotazione): il produttore tedesco di bioetanolo controllato da SUEDZUCKER (SZUG.DE: Quotazione) balza dell'8% dopo aver detto di essere ottimista per la seconda metà del proprio esercizio 2009/10. * Nuovi massimi di 12 mesi, infine, anche per la belga GALAPAGOS GLPG.BR che ha annunciato di aver ampliato l'alleanza con Merck (MRK.N: Quotazione)