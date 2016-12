BORSE EUROPA-Vendute su timori crescita, zona euro, male ciclici

INDICI ORE 10,45 VAR % CHIUS. 2011 EUROSTOXX50 <.STOXX50E 2.159,43 -1,25 2.316,55 FTSEUROFIRST300 .FTEU3 994,46 -0,74 1.001,39 STOXX BANCHE 131,29 -1,00 132,54 STOXX OIL&GAS 309,29 -0,25 337,35 STOXX ASSICURAZIONI 137,63 -1,06 133,25 STOXX AUTO 274,29 -0,48 259,04 STOXX TECH 188,22 -1,05 188,27 LONDRA, 25 giugno (Reuters) - Le borse europee perdono terreno per la terza seduta consecutiva oggi, depresse dalla crescente preoccupazione per l'economia globale e dalle scarse aspettative sull'ennesimo vertice di leader dell'Unione Europea chiamato a dare risposte alla crisi del debito della zona euro. Le vendite si abbattono in particolare su cicilici come i tecnologici - dove NOKIA NOK1V.HE crolla di oltre il 6% - e le auto, senza risparmiare bancari, assicurativi e utilities. J.P.Morgan ha raccomandato agli investitori di restare "sottopesati" sui titoli ciclici, sostenendo che le stime di utile per le società del settore restano troppo elevate e che beni di lusso, prodotti chimici, case automobilistiche e produttori di beni di investimento potrebbero tutti finire sotto pressione. L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 arretra dello 0,8%. Francoforte .GDAXI -1,2% Parigi .FCHI -1,16%, Londra .FTSE -0,53%. I titoli in evidenza: * NOKIA NOK1V.HE pesante dopo che la concorrente Samsung Electronics (005930.KS: Quotazione) ha previsto che le vendite del nuovo Galaxy S III, lanciato alla fine del mese scorso, supereranno i 10 milioni di pezzi a luglio. [ID:nL3E8HP0YP] * A picco le quotazioni della farmaceutica britannica SHIRE (SHP.L: Quotazione) dopo che le autorità USA hanno approvato la versione generica dell'Adderall XR, farmaco contro l'iperattività, prodotta dall'Actavis di Watson Pharmaceuticals WPI.N. [ID:nL5E8HP194] * Nel mirino delle vendite, in particolare, le utilities di Italia e Spagna con IBERDROLA (IBE.MC: Quotazione) e ENEL (ENEI.MI: Quotazione) che accusano ribassi superiori al 3%. * Lettera anche sul comparto retail dove MORRISON SUPERMARKETS (MRW.L: Quotazione) arretra dopo l'annuncio dell'uscita del direttore finanziario Richard Pennycook. [ID:nL5E8HP2HP]