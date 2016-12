BORSE EUROPA - Indici deboli, scivola Agricole dopo conti trim3

indici chiusura

alle 9,35 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.223,05 -1,12 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 956,11 -1,05 1.121,67 STOXX BANCHE 128,20 -1,41 196,31 STOXX OIL&GAS SXEP 319,03 -0,99 332,58 STOXX ASSICURAZIONI 127,48 -1,21 154,45 STOXX AUTO 268,27 -1,40 341,18 STOXX TECH 196,14 -0,72 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 10 novembre (Reuters) - L'azionario europeo è in calo in mattinata sulla scia del ribasso di Wall Street e dei persistenti timori sull'andamento dei titoli di stato italiani, in attesa dell'asta che ci sarà a breve e che rappresenta un test importante per il sentiment del mercato.

L'attesa che il successore del premier Silvio Berlusconi venga annunciato presto aiuta tuttavia l'azionario italiano a recuperare con le banche ipervendute tra i migliori performer.

L'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde intorno all'1%, così come l'Eurostoxx 50 .STOXX50E. Perdite in linea per Londra .FTSE, Parigi .FCHI e Francoforte .GDAXI, mentre Milano .FTMIB è piatta.

I titoli in evidenza:

* CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione) cede circa 5% dopo aver annunciato un utile del terzo trimestre in netto calo a causa delle svalutazioni sui titoli greci.

* DEUTSCHE TELEKOM (DTEGn.DE: Quotazione) ben comprata dopo aver confermato l'outlook 2011 e aver annunciato un utile operativo del terzo trimestre leggermente superiore alle attese.

* Balza EADS EAD.PA dopo aver annunciato utili migliori delle attese e aver migliorato l'outlook.