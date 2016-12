BORSE EUROPA - Tentano rimbalzo con telefonici, estrattivi

indici chiusura

alle 10,30 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.119,82 +0,60 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 915,76 +0,63 1.121,67 Stoxx banche 130,12 +0,01 196,31 Stoxx oil&gas 274,61 +0,21 332,58 Stoxx tech 176,64 -0,10 215,82 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 6 settembre (Reuters) - Telefonici e titoli legati alle commodities spingono l'azionario europeo al rialzo anche se gli investitori restano cauti e piuttosto nervosi come dimostra l'inizio di mattinata volatile.

"Dobbiamo fare un grosso respiro e ricordare che i fondamentali sono molto meglio del 2008. Le società in genere sono in buono stato", spiega David Miller di Cheviot, che gestisce asset per 3,5 miliardi di sterline.

Ieri l'azionario europeo aveva lasciato sul terreno oltre il 4% sui timori di una propagazione della crisi del debito della zona euro e di una fase recessiva negli Usa.

Nonostante sia partita la caccia ai titoli più a buon mercato, i timori sulla capacità della politica di gestire la crisi del debito della zona euro frena il rimbalzo.

Intorno alle 10,20 l'indice FTSEurofirst 300 e l'EuroStoxx 50 guadagnano poco meno dell'1%. Londra .FTSE, che ieri aveva mostrato la migliore tenuta, oggi è la piazza più tonica. Più contenuti i recuperi di Parigi .FCHI e Francoforte .GDAXI.

La borsa di Zurigo .SSMI ha esteso i guadagni dopo che la Swiss National Bank ha fissato il tasso minimo di cambio del franco contro euro a 1,20.

I titoli in evidenza:

* TELEFONICI in evidenza con lo stoxx di settore che sale dello 0,36%. Goldman Sachs ha migliorato il giudizio sul comparto a 'overweight' da 'underweight' in quanto settore più difensivo.

* WHITBREAD (WTB.L: Quotazione), la più grande società attiva nel settore alberghiero e nei coffee shop, balza dell'8,10% dopo aver annunciato un'accelerazione della crescita delle vendite trimestrali.

* Positive anche le UTILITIES , comparto promosso da Goldman a 'neutral' da 'underweight'.