BORSE EUROPA - Indici in netto calo su timori recessione

indici chiusura

alle 10,00 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.170,04 -2,28 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 931,93 -1,76 1.121,67 Stoxx banche 134,07 -3,04 196,31 Stoxx oil&gas 282,18 -1,36 332,58 Stoxx tech 182,44 -1,47 215,82 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 5 settembre (Reuters) - Le borse europee viaggiano in deciso ribasso in avvio di seduta, estendendo le perdite di venerdì sui timori che gli Stati Uniti possano essere indirizzati verso la recessione dopo i dati sul mercato del lavoro Usa più deboli del previsto.

Intorno alle 10 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede circa l'1,8%, con Londra .FTSE in calo dell'1,4% e Francoforte .GDAXI e Parigi .FCHI di oltre il 2%.

"Sembra che l'umore giochi un ruolo importante in queste oscillazioni dei mercati", osserva Mark Priest, trader di ETX Capital. "Ci si preoccupa che la crescita non sia in linea con quello che ci si aspetta".

Intanto Ubs ha avviato un "tactical underweight" sull'azionario globale, citando sempre maggiori rischi di crescita in stallo e dell'impatto sugli utili delle società, oltre che il deterioramento della posizione di bilancio della Grecia. "Visto il deterioramento dei fondamentali economici e politici, troviamo difficile capire perché le borse dovrebbero trattare a livelli più alti dei minimi di quest'estate", dice il broker in una nota.

I titoli in evidenza:

* I bancari sono tra i peggiori a livello settoriale per le preoccupazioni sulle prospettive di crescita, con l'indice di settore STOXX Europe 600 in ribasso di circa tre punti percentuali. A penalizzare il comparto anche la notizia di venerdì sera di una causa dell'agenzia federale americana di supervisione dei prestiti ipotecari (Federal Housing Finance Agency - FHFA) contro 17 grandi istituti finanziari internazionali su muturi subprime. SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione), che figura tra le banche interessate, perde il 4,6%.

* DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) lascia sul campo più del 6% sulla scia di un'indagine delle autorità britanniche per la lotta contro le frodi su alcune transazioni realizzate dall'istituto.

* CLARIANT CLN.VX accusa un tonfo di quasi l'11% dopo aver rivisto al ribasso la guidance 2011.

* Sotto pressione VOLVO (VOLVb.ST: Quotazione), declassata da Deutsche Bank a "hold" da "buy".