BORSE EUROPA - Indici in rialzo, bene i bancari, chiusa Londra

indici chiusura

alle 9,55 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.220,49 +1,37 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 925,63 +0,72 1.121,67 Stoxx banche 134,92 +0,78 196,31 Stoxx oil&gas 277,77 +0,66 332,58 Stoxx tech 179,83 +0,73 215,82 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 29 agosto (Reuters) - Le borse europee si muovono in deciso rialzo a inizio seduta sulla scia del rally finale di Wall Street, venerdì, per le parole del presidente della Federal Reserve Ben Bernanke, che ha alimentato le speranze di nuovi stimoli all'economia nell'incontro di settembre della banca centrale Usa.

Intorno alle 10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,72% dopo il -0,7% di venerdì; l'indice ha perso quest'anno più del 17%. I volumi saranno però meno intensi del solito per la chiusura per festività della borsa di Londra.

Francoforte .GDAXI registra un rialzo dell'1,43%, Parigi .FCHI dell'1,46,% e Madrid .IBEX dell'1,26%.

Tra i titoli in evidenza:

* In forte rialzo banche importanti come CREDIT SUISSE CSGN.VX, SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) e UBS UBSN.VX. "E' uno di quei giorni in cui si torna ai fondamentali delle società per scoprire che sono buoni. Questo mercato è in ipervenduto, è in corso un rimbalzo da prezzi minimi che non avevano nessuna logica. Bernanke ha rimandato la palla ai politici", osserva Justin Urquhart Stewart, di Seven Investment Management.

* In Grecia il comparto bancario è particolarmente vivace, con l'indice settoriale in crescita di oltre il 15% dopo le pesanti vendite della scorsa settimana. "Il balzo è il frutto di un cambiamento del sentiment nel mercato e nel settore dopo la notizia di un merger tra EFG Eurobank EFGr.AT e Alpha Bank (ACBr.AT: Quotazione) (i cui titoli sono stati sospesi in attesa di una nota)", dice un trader. [ID:nLDE77S04N]