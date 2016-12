BORSE EUROPA - Salgono indici in attesa discorso Bernanke domani

indici chiusura

alle 9,50 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.259,63 +0,93 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 941,85 +0,54 1.121,67 Stoxx banche 137,90 +1,36 196,31 Stoxx oil&gas 282,43 -0,16 332,58 Stoxx tech 180,46 +0,40 215,82 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 25 agosto (Reuters) - Gli indici azionari europei segnano il quarto rialzo consecutivo con gli investitori che cercano di anticipare gli acquisti sulle parole del presidente della Fed Ben Bernanke attese per venerdì. Dato per scontato un riferimento diretto allo stato di difficoltà in cui versa l'economia statunitense, gli investitori puntano sempre di più sull'annuncio di nuove misure monetarie a sostegno dell'economia Usa. Lo stesso avvenne l'anno scorso, quando, in occasione del discorso di Jackson Hole, il numero uno della Fed annunciò il secondo round di 'quantitative easing' (qe) a per aiutare la ripresa economica.

Intorno alle 9,45 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 delle 300 società a maggiore capitalizzazione guadagna lo 0,64% a 943,03 punti. Sui singoli listini, a Londra il FTSE 100 .FTSE guadagna lo 0,51%, il Dax di Francoforte .GDAXI l'1%, il Cac 40 di Parigi .FCHI l'1,2% e l'Ibex di Madrid .IBEX guadagna lo 0,86%.

Tra titoli e settori in evidenza:

*Il settore delle banche è in rialzo dell'1,3%. La banca francese Credit Agricole (CAGR.PA: Quotazione) balza del 7,2% dopo un calo degli utili inferiore alle attese pari al 10,6%.

*Sulla borsa di Vienna Raiffeisen Bank International (RBIV.VI: Quotazione) sale del 3,82% dopo che l'istituto ha battuto le stime degli analisti con gli utili del secondo trimestre.

*A Londra in rialzo i titoli Diageo (DGE.L: Quotazione), che, con un guadagno di oltre il 4%, fanno decisamente meglio dell'indice londinese che viagga intorno al +0,4%. Il maggiore produttore di liquori al mondo ha pubblicato utili superiori alle proprie previsioni annuali. Il broker Shore Capital ha reiterato il proprio ratina "buy" sul titolo.

*AZ Electronic Materials' AZEM.L guadagnano il 6% dopo che il produttore di componenti chimiche contenute negli iPad Apple (AAPL.O: Quotazione), nonostante una domanda in calo per alcuni suoi prodotti, dice di aspettarsi ulteriori progressi per il prossimo semestre dopo i forti risultati del primo.