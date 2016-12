BORSE EUROPA - Positive con minerari dopo dato Cina sopra stime

indici chiusura

alle 10,15 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.234,20 +2,34 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 934,35 +1,95 1.121,67 Stoxx banche 137,12 +2,02 196,31 Stoxx oil&gas 283,10 +2,26 332,58 Stoxx tech 178,05 +3,05 215,82 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 23 agosto (Reuters) - Proseguono i guadagni sugli indici azionari europei, sostenuti dai titoli del settore minerario che beneficiano di un rialzo dei prezzi dei metalli. Le materie prime oggi sono acquistate dopo il dato cinese migliore delle attese sull'attività del settore industriale nel mese di luglio. Inoltre gli investitori continuano a scommettere che la Fed proporrà nuove misure a sostegno dell'economia statunitense.

Intorno alle 9,45 l'indice settoriale STOXX Europe 600 basic resources , gudagna il 2,4% ed è il settore migliore.

L'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 delle 300 società a maggiore capitalizzazione guadagn l'1,5% a 930,53 punti dopo una chiusura in rialzo dello 0,8% ieri. Per quanto riguarda i singoli listini, a Londra il FTSE 100 .FTSE viaggia in positivo dell'1,6, il Dax di Francoforte .GDAXI guadagna il 2%, il Cac 40 di Parigi .FCHI segna un +2,4%, e l'Ibex di Madrid .IBEX guadagna l'1,7%. In calo anche l'indece della volatilità VDAX-NEW di quasi il 9%.

"Ogni dato che suggerisca che il mondo non sta finendo sarà ben accolto dal mercato. Abbiamo avuto dati del settore industriale cinese migliori delle attese e anche alcuni risultati societari erano buoni", ha detto Ian Richards, European strategist azionario di RBS. "Inoltre - prosegue - c'è il catalizzatore che arriverà venerdì dal discorso di Jackson Hole e resterà al centro dell'attenzione del mercato per tutta le settimane". A Jackson Hole parlerà il presidente della Fed, Ben Bernanke, e da questo discorso gli investitori si aspettano segnali di possibili nuove azioni per ravvivare o sostenere l'economia statunitense in difficoltà. L'anno scorso questo discorso fu l'occasione per annunciare la seconda fase di 'Quantitative Easing' con cui la Fed, acquistando titoli del Tesoro Usa, diede ulteriore sostegno all'economia a stelle e strisce.

Tra le singole storie in evidenza:

* UBS AG UBSN.VX: il titolo è in rialzo di oltre il 2,2% dopo che la società ha annunciato esuberi per 3500 posti di lavoro nell'ambito di una vasta operazione di riduzione dei costi.

* Le azioni di G4S (GFS.L: Quotazione) guadagnano il 4,4% a Londra, tra i maggiori rialzi dell'indice Ftse 100 .FTSE dopo il BUY ribadito sul titolo da Espirito Santo Investment Bank a seguito dei conti del primo semestre migliori delle attese.

* Sempre a Londra H&T (HTGR.L: Quotazione) arriva a guadagnare oltre il 10% segnando il nuovo record di sempre dopo che l'agenzia di pegni ha detto che i suoi risultati si posizioneranno sulla parte alta delle stime di mercato.

* Spectris (SXS.L: Quotazione) guadagna il 6,3% a Londra dopo che la società di ingegneria elettrica ha pubblicato utili per la prima metà dell'anno in crescita del 74%.

* Nel settore farmaceutico ALGETA ASA ALGETA.OL arriva a guadagnare l'11% dopo che la Food and Drug Administration ha dato il via libera alla produzione dell'alpharadin, sviluppato insieme alla tedesca Bayer