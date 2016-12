BORSE EUROPA - Positive con banche e farmacetuici

indici chiusura

alle 09,45 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.183,11 +1,11 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 915,65 +0,64 1.121,67 Stoxx banche 136,12 +0,63 196,31 Stoxx oil&gas 278,69 +1,94 332,58 Stoxx tech 173,37 +0,47 215,82 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 22 agosto (Reuters) - Apertura incerta per le borse europee. Dopo un avvio in ribasso sono passate in positivo entro i primi 15 minuti per poi tornare negative intorno alle 9.30 e poi di nuovo positive.

"Il mercato si muove tra emozioni contrastanti, paura e avidità. Nelle ultime settimane ci siamo spostati sul lato della paura. Le paure della recessione costituiscono la maggiore preoccupazione per gli investitori e abbiamo assistito al rallentamento piuttosto sostanziale di molti indicatori economici", ha detto, Keith Bowman, analyst azionario di Hargreaves Lansdown.

A guidare gli investitori sono gli acquisti di titoli a prezzi d'occasione dopo le pensanti perdite delle ultime sedute, soprattutto nel settore bancario, tra i più colpiti, ma anche il il ricorso a settori protettivi come quello farmaceutico.

Alle 9,45 italiane, l'indice FTSEurofirst300 .FTEU3 guadagna lo 0,7%.

Per quanto riguarda i singoli listini, a Londra il FTSE 100 .FTSE viaggia in positivo di un punto percentuale, il Dax di Francoforte .GDAXI guadagna lo 0,15%, il Cac 40 di Parigi .FCHI segna un +1%, e l'Ibex di Madrid .IBEX guadagna l'01,08%.

* Bene il settore bancario europeo che rimbalza dopo le perdite delle scorse settimane e guadagna circa un quarto di punto. Credit Agricole (CAGR.PA: Quotazione) guadagna oltre 3 punti a Parigi e simile è l'andamento di Societé Générale (SOGN.PA: Quotazione)

* In rialzo anche il settore farmaceutico che guadagna quasi un punto percentuale ed è tra i migliori in Europa.