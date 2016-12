RPT-BORSE EUROPA - Giù su timori crisi,male auto,meglio hi-tech

indici chiusura

alle 10,30 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.154,02 -2,38 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 906,52 -2,02 1.121,67 Stoxx banche 134,45 -2,45 196,31 Stoxx oil&gas 272,16 -2,43 332,58 Stoxx tech 169,40 -1,04 215,82 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 19 agosto (Reuters) - E' iniziata in ribasso la giornata delle borse europee, dopo i crolli registrati ieri in tutto il continente. Continuano le preoccupazioni sull'andamento dell'economia globale e sulle tensioni del sistema bancario continentale nel rintracciare prestiti a breve.

In un quadro generalmente fosco, spiccano i forti rialzi di alcune società hi-tech, sulla scia di un'operazione di acquisto sul mercato del vecchio continente annunciata da Hewlett-Packard.

Alle ore 10,30 italiane, l'indice FTSEurofirst300 .FTEU3 perde il 2,02%.

Per quanto riguarda i singoli listini, a Londra il FTSE 100 .FTSE perde 1,73 punti percentuali, il Dax di Francoforte .GDAXI cede il 3,04%, il Cac 40 di Parigi .FCHI segna -2,37%, e l'Ibex di Madrid .IBEX lascia sul campo il 2,46%. A Milano il FTSE Mib arretra di 2,14 punti percentuali.

Tra i titoli in evidenza:

* Il calo più marcato è quello del paniere automotive . Goldman Sachs ha effettuato tagli di target price su otto società del comparto: BMW (BMWG.DE: Quotazione), CONTINENTAL (CONG.DE: Quotazione), FIAT FIA.MI, MICHELIN (MICP.PA: Quotazione), PEUGEOUT (PEUP.PA: Quotazione), PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione), RENAULT (RENA.PA: Quotazione), VOLKSWAGEN (VOWG_p.DE: Quotazione). Quest'ultima ha aumentato le sue vendite a luglio e dall'inizio dell'anno. Il broker ha innalzato il rating di DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) e NOKIAN RENKAAT (NRE1V.HE: Quotazione), ugualmente in perdita. * Segno meno per le banche , dove spicca di nuovo il rosso di BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), già ieri sotto i riflettori dopo un calo che trader e investitori trovano tuttavia difficile da spiegare. Amplie le perdite di LLOYDS (LLOY.L: Quotazione).

* Gli assicurativi sono in calo. Goldman Sachs ha innalzato il rating del settore a neutral da cautious, operando però nel contempo anche alcuni tagli del prezzo obiettivo.

* In ribasso lo Stoxx delle società minerarie e legate alle materie prime . Soffre la svedese BOLIDEN (BOL.ST: Quotazione), con target price tagliato da parte di Ubs.

* In rosso le aziende chimiche .

* Negativi i costruttori . Deutsche Bank ha tagliato il price target di gran parte delle società del comparto. Male NCC B (NCCb.ST: Quotazione). * Non va meglio il comparto food&beverage . In evidenza i cali di MARINE HARVEST (MHG.OL: Quotazione) e CSM CSMNc.AS.

* Le holding finanziarie arretrano in maniera notevole.

* Sullo stoxx legato alle attività healthcare , che porta segno negativo, WILLIAM DEMANT (WDH.CO: Quotazione) precipita in doppia cifra dopo i risultati semestrali, pure in linea con le previsioni.

* Male anche le conglomerate industriali .

* I titoli dei media portano tutti segno meno, con PROSIEBENSAT1 PSMG_p.DE che fa da maglia nera.

* In perdita petrolieri ed altri energetici , in primo luogo RENEWABLE ENERGY PSMG_p.DE e AKER SOLUTIONS AKSO.OL.

* ln flessione il paniere del lusso , come pure il retail , dove arretra INDITEX (ITX.MC: Quotazione), il gruppo proprietario della catena di abbigliamento Zara. Un fornitore della società spagnola è sotto inchiesta in Brasile per sospetti di sfruttamento della manodopera.

* Solo paniere con segno più è quello dei tecnologici , dove le perdite della maggioranza dei titoli sono compensate dai notevoli progressi di un pugno di società. La notizia che HEWLETT-PACKARD (HPQ.N: Quotazione) acquisterà la società inglese di software AUTONOMY AUTN.L fa salire ques'ultima di oltre il +75%. Sulla scia dell'entusiasmo hanno buoni rialzi, tra gli altri, TEMENOS (TEMN.S: Quotazione) e SOFTWARE (SOWG.DE: Quotazione).

* Tra i telefonici in calo si segnala l'abbassamento del target price di TELEKOM AUSTRIA (TELA.VI: Quotazione) da parte di JP Morgan.

* Ad eccezione di STAGECOACH (SGC.L: Quotazione), che dopo i risultati positivi dall'inizio dell'anno ha deciso di staccare un dividendo di 340 milioni di pound per i suoi azionisti, il paniere dei viaggi e del tempo libero è tutto in flessione. Secondo quanto pubblicato dal mensile tedesco Manager Magazin, la compagnia aerea LUFTHANSA (LHAG.DE: Quotazione) starebbe per cedere la maggioranza della sua costola IT LUFTHANSA SYSTEM, possibilmente a IBM (IBM.N: Quotazione) o al gruppo indiano TATA.

* Le utilities portano segno meno, con VEOLIA ENVIRONMENT (VIE.PA: Quotazione) che sconta la richiesta da parte del maggiore sindacato e di attivisti dei diritti umani del Niger perché il Paese africano, dopo l'aumento dei prezzi dell'acqua a luglio, non rinnovi al gruppo europeo il contratto di gestione del sistema idrico, esercitato attraverso la controllata SEEN.