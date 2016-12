BORSE EUROPA - Giù dopo meeting franco-tedesco, male finanziari

indici chiusura

alle 10,35 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.304,21 -0,84 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 962,06 -0,73 1.121,67 Stoxx banche 147,17 -1,48 196,31 Stoxx oil&gas 288,30 -0,47 332,58 Stoxx tech 178,38 -2,23 215,82 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 17 Agosto (Reuters) - Portano il segno meno gli indici delle borse europee in mattinata, dopo che il meeting di ieri tra il presidente francese Nicolas Sarkozy e la cancelliera tedesca Angela Merkel, per discutere sulla crisi del debito della zona euro, non è riuscito a rassicurare gli investitori.

Alle ore 10,35 italiane, l'indice FTSEurofirst300 .FTEU3 perde lo 0,73%.

Per quanto riguarda i singoli listini, a Londra il FTSE 100 .FTSE lascia sul campo lo 0,9%, il Dax di Francoforte .GDAXI perde l'1,11%, il Cac 40 di Parigi .FCHI cede lo 0,25%, e l'Ibex di Madrid .IBEX segna -0,85%.

Tra i titoli in evidenza:

* Molto volatile il settore automotive : dopo essere sceso fino a -3%, ha riconquistato segno positivo. RENAULT (RENA.PA: Quotazione) ha smentito i rumours che davano come imminente uno sbarco sulla borsa di Seul della divisione sud coreana della compagna. RHEINMETALL (RHMG.DE: Quotazione) ha subito il taglio del target price da parte di Citigroup.

* Banche in forte perdita. Morgan Stanley ha tagliato il prezzo obiettivo su diversi istituti francesi, tutti in rosso: BNP PARIBAS BNP.PA, CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione), NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione) e SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione). Un'indiscrezione su BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) prospetta l'uscita dal gruppo di trader di successo tra cui Todd Edgar.

* Gli assicurativi sono negativi. SWISS LIFE SLHN.VX è in perdita nonostante abbia ottenuto profitti semestrali sopra le attese. Indietreggia anche AVIVA (AV.L: Quotazione), penalizzata dal taglio del target price da parte di Citi.

* Calo contenuto per le società minerarie e quelle legate alle materie prime . In contrasto, sale la società di estrazioni ENRC ENRC.L dopo una semestrale positiva.

* In ribasso ridotto lo stoxx delle aziende chimiche , in cui BASF (BASFn.DE: Quotazione) ha visto il suo target price ridotto da Nomura. * Non lontane dalla parità, sebbene ancora con segno meno, le costruzioni . A spingere il rialzo il paniere è WIENERBERGER (WBSV.VI: Quotazione), che dopo una buona semestrale è ottimista sulla seconda parte dell'anno.

* Per quanto riguarda il food&beverage , crollo di CARLSBERG (CARLb.CO: Quotazione) fino a oltre -13%. La società ha rivisto al ribasso il suo outlook sul secondo semestre, a causa di un cattivo andamento sul mercato russo.

* In netto ribasso le holding finanziarie : la tedesca DT BOERSE DB1Gne.DE e l'analoga inglese LONDON STOCK EXCHANGE (LSE.L: Quotazione) collassano dopo la proposta di una tassazione sulle transazioni finanziarie emersa dall'incontro di ieri tra il presidente francese Nicolas Sarkozy e il cancelliere tedesco Angela Merkel. Molto debole anche ICAP PLC IAP.L, nonostante l'innalzamento del rating da parte di Hsbc.

* Conglomerate industriali piatte poco sotto la parità. Cresce quasi del 5% AALBERTS AALB.S, che ha detto di aver superato nel 2011 i livelli dei profitti pre-crisi.

* Ha segno più lo stoxx dello healthcare . Va male però NOBEL BIOCARE NOBN.VX, dopo il taglio del target price da parte di JP Morgan.

* In rosso i media , senza però particolari spunti.

* Oscillano intorno alla parità gli energetici . Crescono i titoli delle compagni petrolifere norvegesi, dopo la scoperta da parte di STATOIL (STL.OL: Quotazione) di un nuovo giacimento di petrolio nel mare del Nord. In calo RENEWABLE ENERGY (REC.OL: Quotazione).

* In calo contenuto il paniere del lusso , e in misura simile anche il retail .

* Pesante la caduta dei tecnologici come AIXTRON (AIXGn.DE: Quotazione), NOKIA NOK1V.HE e UNITED INTERNET (UTDI.DE: Quotazione). Il comparto insegue un riassesto dopo la notizia di ieri dell'acquisto di MOTOROLA MOBILITY (MMI.N: Quotazione) da parte di GOOGLE (GOOG.O: Quotazione).

* Piatto il paniere dei viaggi e del tempo libero .

* In ribasso le utilities , senza particolari spunti.