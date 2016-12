BORSE EUROPA - Indici positivi, netto rialzo Milano e Madrid

"Il rischio principale resta quello della crisi dei debiti sovrani in Europa. Gli acquisti di bond italiani e spagnoli possono aiutare la periferia, ma non pensiamo che la banca centrale abbia la potenza di fuoco necessaria per fare la differenza", dice Andrew Lim, analista di Espirito Santo a Londra. Gli acquisti di bond greci e irlandesi non sono riusciti a evitare i problemi e la dimensione di un intervento su Spagna e Italia è decisamente superiore, dice.