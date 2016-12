BORSE EUROPA - Indici in ripresa dopo partenza debole

"Il downgrade agli Stati Uniti non è grande. I mercati resteranno turbati per un po', abbiamo raccomandato agli investitori di aumentare la liquidità in vista di una maggiore volatilità", dice Mike Lenhoff, strategist di Brewin Dolphin Securities. Con il sostegno della Bce, Lenhoff vede "una situazione di sollievo, con opportunità di acquisto sui ciclici fortemente venduti nelle ultime sedute.